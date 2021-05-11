Жорстоке вбивство у Львові: чоловіка до смерті забили ножем і молотком, а потім намагалися спалити

У день вбивства 62-річний чоловік прийшов у гості до свого знайомого, але між ними сталася серйозна сварка

У Львові 62-річний чоловік жорстоко вбив 58-річного знайомого. Тіло свого співмешканця виявила в квартирі 63-річна жінка.

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Як повідомили в Нацполіціі, спочатку зловмисник бив свою жертву ножем і молотком, а потім намагався спалити.

За інформацією поліції, в день вбивства чоловік прийшов в гості до свого знайомого, однак, між ними стався конфлікт, в результаті якого він накинувся на потерпілого і вбив його.

Щоб позбутися трупа, підозрюваний намагався спалити його. Поліція знайшла молоток і ніж в 500 метрах від місця злочину на смітнику.

62-річному чоловікові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

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Раніше ми також писали, що в Любашівської селищної громади Одеської області чоловік пострілом з рушниці вбив дружину на очах у сина, після чого намагався покінчити з собою, вистріливши собі в підборіддя.

Також ми недавно повідомляли, що в Рівному жінка розстріляла свою родину.