Русский
$ 27,3
32,29
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

Житель Львівщини потрапив до реанімації через хворі зуби. Він у вкрай важкому стані

8 липня 2021 20:08

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Хвороба зубів призвела до тяжких наслідків у чоловіка. Що кажуть медики

Проблеми з зубами стали причиною тяжкої хвороби пацієнта. Колаж "Сьогодні"

Проблеми з зубами стали причиною тяжкої хвороби пацієнта. Колаж "Сьогодні"

На Львівщині чоловік потрапив до реанімації і переніс уже кілька інсультів через хворі зуби. Зараз він у вкрай важкому стані під апаратом ШВЛ.

Про це пише ZAXID.NET.

Реклама

Зазначається, що 52-річного жителя Самбора 1 липня без свідомості госпіталізували до Львівської обласної клінічної лікарні з сепсисом, серцевою, дихальною недостатністю.

У пацієнта діагностували інфекційний ендокардит – запалення внутрішньої оболонки серця. Раніше через це чоловік переніс кілька інсультів. Він вже більше тижня у вкрай важкому стані.

Медики кажуть, що ця хвороба виникає найчастіше через хворі зуби і часті ангіни.

Не пропусти!
Англія нікого не грабувала, а в ворота Данії можна було ставити два пенальті: заява легенди
Гарі Лінекер заступився за Англію

Нагадаємо, раніше в Харкові помер п'ятирічний хлопчик з апендицитом. Через згаяний час дитину не встигли врятувати.

Реклама

Крім того, у Броварах Київської області в дитячій лікарні сталася трагедія – померла однорічна дівчинка. Батьки дівчинки впевнені в недбалості лікарів.

Останні новини в Україні та світі дивіться у нашому випуску:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

В Україні з'явиться новий поїзд
В Україні з'явиться новий поїзд "Інтерсіті" – "Укрзалізниця" оголосила розкладТранспорт
П'яний батько сидів поруч. У Львівській області 11-річний хлопчик розбився за кермом BMW
П'яний батько сидів поруч. У Львівській області 11-річний хлопчик розбився за кермом BMWЗахід
У Карпатах автомобіль зірвався з обриву. Ніхто не вижив (фото)
У Карпатах автомобіль зірвався з обриву. Ніхто не вижив (фото)Захід
Купити квартиру в Україні стало дорожче: як змінилися ціни в великих містах
Купити квартиру в Україні стало дорожче: як змінилися ціни в великих містахНерухомість
ДТП з перекиданням у Чернівецькій області: є постраждалі (фото)
ДТП з перекиданням у Чернівецькій області: є постраждалі (фото)Захід
На Закарпатті діти закидали камінням автомобіль швидкої допомоги
На Закарпатті діти закидали камінням автомобіль швидкої допомогиЗахід

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти