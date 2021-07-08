Житель Львівщини потрапив до реанімації через хворі зуби. Він у вкрай важкому стані

Проблеми з зубами стали причиною тяжкої хвороби пацієнта. Колаж "Сьогодні"
На Львівщині чоловік потрапив до реанімації і переніс уже кілька інсультів через хворі зуби. Зараз він у вкрай важкому стані під апаратом ШВЛ.
Про це пише ZAXID.NET.
Зазначається, що 52-річного жителя Самбора 1 липня без свідомості госпіталізували до Львівської обласної клінічної лікарні з сепсисом, серцевою, дихальною недостатністю.
У пацієнта діагностували інфекційний ендокардит – запалення внутрішньої оболонки серця. Раніше через це чоловік переніс кілька інсультів. Він вже більше тижня у вкрай важкому стані.
Медики кажуть, що ця хвороба виникає найчастіше через хворі зуби і часті ангіни.
Нагадаємо, раніше в Харкові помер п'ятирічний хлопчик з апендицитом. Через згаяний час дитину не встигли врятувати.
Крім того, у Броварах Київської області в дитячій лікарні сталася трагедія – померла однорічна дівчинка. Батьки дівчинки впевнені в недбалості лікарів.
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