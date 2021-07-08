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Житель Львовской области попал в реанимацию из-за больных зубов. Он в крайне тяжелом состоянии

8 июля 2021 20:08

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Болезнь зубов привела к тяжким последствиям у мужчины. Что говорят медики

Проблемы с зубами стали причиной тяжкой болезни пациента. Коллаж "Сегодня"

Проблемы с зубами стали причиной тяжкой болезни пациента. Коллаж "Сегодня"

Во Львовской области мужчина попал в реанимацию и перенес уже несколько инсультов из-за больных зубов. Сейчас он в крайне тяжелом состоянии под аппаратом ИВЛ.

Об этом пишет ZAXID.NET.

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Отмечается, что 52-летнего жителя Самбора 1 июля без сознания госпитализировали во Львовскую областную клиническую больницу с сепсисом, сердечной, дыхательной недостаточностью.

У пациента диагностировали инфекционный эндокардит – воспаление внутренней оболочки сердца. Ранее по этой причине мужчина перенес несколько инсультов. Он уже более недели в крайне тяжелом состоянии.

Медики говорят, что эта болезнь возникает чаще всего из-за больных зубов и частых ангин.

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Напомним, ранее в Харькове умер пятилетний мальчик с аппендицитом. Из-за потерянного времени ребенка не успели спасти.

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Кроме того, в Броварах Киевской области в детской больнице произошла трагедия – умерла годовалая девочка. Родители малышки уверены в халатности врачей.

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