"Жлоби зайняли гору та беруть гроші": журналіст розкритикував відпочинок у Славському (фото)

Чоловік зазначив, що його очікування зовсім не виправдали реальність

Всі схили у Славському функціонують окремо / Колаж "Сьогодні"

Український журналіст Роман Вінтонів (Майкл Щур) поскаржився на відпочинок у Славську. За його словами, працівники на курорті лише вимагають величезних грошей з туристів, при цьому взагалі не дбають про зручності людей.

Про це Роман Вінтонів написав на своїй сторінці у Facebook.

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Журналіст написав, що під час новорічних свят він був на трьох витягах – на горах Захар Беркут, Тростян та Погар. Проте скрізь очікування зовсім не виправдали реальності.

"Я не готовий більше витрачати свій час та гроші на це. Усі схили у Славському функціонують окремо. Платити потрібно за кожен схил окремо", – написав Вінтонів.

Захар Беркут

Почати своє катання він вирішив із гори Високий Верх. Там працює витяг "Захар Беркут". З першого погляду він виглядав найкращим із найближчих. Проте на місці взагалі не було місць для паркування.

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"Поряд із сервісами прокату спорядження є вільні місця для машин. Але на цих місцях стоять санчата. Це типу замість помаранчевих конусів. Місцевий чоловік прибрав санки і дозволив там припаркуватися, якщо спорядження візьмемо у нього прокат", – написав Вінтонів.

Відпочинок у Славському. Фото: Роман Вінтонів

По дорозі на витяг водії снігоходів пропонують усім відвезти їх на вершину за 700 грн. А ціна витягу за день – 900 грн., за півдня – 550 грн.

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"Взяли два скипаси по півдня. 1100 грн. Витяг двомісний. Їдемо нагору. Все іржаве та старе. Пластик потріскався", – зазначив Вінтонів.

Коли журналіст спускався вниз схилом, то побачив, як цією ж трасою снігоходи везуть людей, залишаючи за собою вже перемелений їх траками сніг із глиною. Внизу тим часом утворилася величезна черга на підйомник. Деякі відпочиваючі "здавались" і з перепустками на витяг все-таки користувалися послугами снігохода.

Відпочинок у Славському. Фото: Роман Вінтонів

Спустився вниз цією трасою. Досі планую піднятися на вершину.

"Тоді я зрозумів, навіщо там снігоходи. Бо деякі з черги йшли до них. Ремонтувати підйомник? Навіщо? Краще вбивати трасу снігоходами. Враження від Захара Беркута: жлоби зайняли вершину та беруть гроші за вхід", – сказав журналіст.

Тростян

Дорога на вершину виявилася жахливою і щоб туди піднятися потрібен високий автомобіль. При цьому відпочиваючих не попередили, що паркування там лише на 8 машин, а витяги одномісні. Людям із дітьми такий варіант не підходить.

"І ще приготуйте 900 грн. за денний скіпас. Таке жлобство я бачив хіба що на Захарі Беркуті. Нуль сервісу. Нуль комфорту", – сказав Вінтонів.

Відпочинок у Славському. Фото: Роман Вінтонів

Погар

"Щоб туди дійти, вам доведеться рухатися слизькими вулицями з болотом, водою, шматками льоду (може це ще добре, що ми застали Славське без мінусової температури", – сказав журналіст.

Проте на цю гору вони навіть не піднімалися.

"Славське колись пощастило. У них радянська влада побудувала витяги та залізничну станцію. І з цього моменту вони зрозуміли, що вони мають все для заробітку. (…) Наївні туристи стоять у чергах витягів. Тому що вже заплатили шалені гроші", – підсумував Роман Вінтонів.

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