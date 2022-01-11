Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ❄ Україну засніжило 🇰🇿 Протести у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

"Жлоби зайняли гору та беруть гроші": журналіст розкритикував відпочинок у Славському (фото)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 січня, 19:26
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Чоловік зазначив, що його очікування зовсім не виправдали реальність
Всі схили у Славському функціонують окремо / Колаж "Сьогодні"
Всі схили у Славському функціонують окремо / Колаж "Сьогодні"

Український журналіст Роман Вінтонів (Майкл Щур) поскаржився на відпочинок у Славську. За його словами, працівники на курорті лише вимагають величезних грошей з туристів, при цьому взагалі не дбають про зручності людей.

Про це Роман Вінтонів написав на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

Журналіст написав, що під час новорічних свят він був на трьох витягах – на горах Захар Беркут, Тростян та Погар. Проте скрізь очікування зовсім не виправдали реальності.

"Я не готовий більше витрачати свій час та гроші на це. Усі схили у Славському функціонують окремо. Платити потрібно за кожен схил окремо", – написав Вінтонів.

Захар Беркут

Почати своє катання він вирішив із гори Високий Верх. Там працює витяг "Захар Беркут". З першого погляду він виглядав найкращим із найближчих. Проте на місці взагалі не було місць для паркування.

Реклама

"Поряд із сервісами прокату спорядження є вільні місця для машин. Але на цих місцях стоять санчата. Це типу замість помаранчевих конусів. Місцевий чоловік прибрав санки і дозволив там припаркуватися, якщо спорядження візьмемо у нього прокат", – написав Вінтонів.

Відпочинок у Славському. Фото: Роман Вінтонів
Відпочинок у Славському. Фото: Роман Вінтонів

По дорозі на витяг водії снігоходів пропонують усім відвезти їх на вершину за 700 грн. А ціна витягу за день – 900 грн., за півдня – 550 грн.

Реклама

"Взяли два скипаси по півдня. 1100 грн. Витяг двомісний. Їдемо нагору. Все іржаве та старе. Пластик потріскався", – зазначив Вінтонів.

Коли журналіст спускався вниз схилом, то побачив, як цією ж трасою снігоходи везуть людей, залишаючи за собою вже перемелений їх траками сніг із глиною. Внизу тим часом утворилася величезна черга на підйомник. Деякі відпочиваючі "здавались" і з перепустками на витяг все-таки користувалися послугами снігохода.

Відпочинок у Славському. Фото: Роман Вінтонів
Відпочинок у Славському. Фото: Роман Вінтонів

Спустився вниз цією трасою. Досі планую піднятися на вершину.

"Тоді я зрозумів, навіщо там снігоходи. Бо деякі з черги йшли до них. Ремонтувати підйомник? Навіщо? Краще вбивати трасу снігоходами. Враження від Захара Беркута: жлоби зайняли вершину та беруть гроші за вхід", – сказав журналіст.

Тростян

Дорога на вершину виявилася жахливою і щоб туди піднятися потрібен високий автомобіль. При цьому відпочиваючих не попередили, що паркування там лише на 8 машин, а витяги одномісні. Людям із дітьми такий варіант не підходить.

"І ще приготуйте 900 грн. за денний скіпас. Таке жлобство я бачив хіба що на Захарі Беркуті. Нуль сервісу. Нуль комфорту", – сказав Вінтонів.

Відпочинок у Славському. Фото: Роман Вінтонів
Відпочинок у Славському. Фото: Роман Вінтонів

Погар

"Щоб туди дійти, вам доведеться рухатися слизькими вулицями з болотом, водою, шматками льоду (може це ще добре, що ми застали Славське без мінусової температури", – сказав журналіст.

Проте на цю гору вони навіть не піднімалися.

"Славське колись пощастило. У них радянська влада побудувала витяги та залізничну станцію. І з цього моменту вони зрозуміли, що вони мають все для заробітку. (…) Наївні туристи стоять у чергах витягів. Тому що вже заплатили шалені гроші", – підсумував Роман Вінтонів.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Наші автори
Ігор Сєров Таблетки від COVID-19: що про них відомо і коли з'являться в Україні Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Юлія Ляхова Долар і євро різко зупинилися: чого чекати від курсу валют далі Юлія Ляхова · Team Lead Гроші Сьогодні
Анна Ткаченко Третя весна Зеленського: чи варто ще сподіватися на посадки топ-корупціонерів у 2022 році Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
Найкращі політичні інтерв'ю - 2021
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данілов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що таке Україна особисто для нього
Читати
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Червона планета
ТОП публікацій
Тетяна Очеретяна

Тетяна Очеретяна

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
ТОП публікацій
Анна Пономаренко

Анна Пономаренко

Team Lead Зірки Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Ліліана Григорак

Ліліана Григорак

Редактор Life Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміумпропозицій
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

 Дивитись усі статті
Новини з орбіти
🚀
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
#людина_цього_дня
11 січня. Петр Могила. 375 років тому, 11 січня 1647 року, пішов із життя видатний український церковний та культурний діяч. Але перед цим він встиг багато побачити і зробити…
На зустріч із героєм!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Детальніше
Прогноз Шустера
Що чекає на Україну в 2022 році?
Підсумки та перспективи
Комаровський в темі
Як відучити дитину від солодощів?
Запитай у лікаря
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.5

Російський рубль (₽)

0.3663

Євро (€)

31.12

статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

42847.24

Binance Coin (BNB)

464.54

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

132.87

Theta (THETA)

4.12

Опитування "Рейтинг", 16-18 грудня
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,5
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
3,3
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
3,1
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
3,6
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
1,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,8
13
Голос Голос
1,2
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Як змінився настрій українців?
Коронавірус за місяць

146 706

захворіло за місяць в Україні

-62%

Вакцинація
Станом на 10 cічня 2022 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
14 036 644
Люди, які отримали мінімум одну дозу
14 842 426
Всього введених доз 28 879 070
Детальніше
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,85
29,85
28,25
19,25
31,79
31,29
30,04
19,48
34,18
31,19
30,19
18,82
34,99
31,96
30,81
19,64
34,99
31,96
30,81
19,36
34,99
31,96
30,81
19,64
36,09
30,89
28,60
19,01
36,97
31,96
33,97
19,68
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Худнемо
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Як королева
Портрет Кейт Міддлтон до 40-річчя
Більше фото герцогині
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у січні
Місячний календар
Дізнатись

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти