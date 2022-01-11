"Жлобы заняли гору и берут деньги": журналист раскритиковал отдых в Славском (фото)

Мужчина отметил, что его ожидания совсем не оправдали реальность

Все склоны в Славском функционируют раздельно / Коллаж "Сегодня"

Украинский журналист Роман Винтонив (Майкл Щур) пожаловался на отдых в Славском. По его словам, работники на курорте только требуют огромные деньги с туристов, при этом вообще не заботятся об удобствах людей.

Об этом Роман Винтонив написал на своей странице в Facebook.

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Журналист написал, что во время новогодних праздников он был на трех подъемниках – на горах Захар Беркут, Тростян и Погар. Однако везде ожидания совсем не оправдали реальность.

"Я не готов больше тратить свое время и деньги на это. Все склоны в Славском функционируют раздельно. Платить нужно за каждый склон в отдельности", – написал Винтонив.

Захар Беркут

Начать свое катание он решил с горы Высокий Верх. Там работает подъемник "Захар Беркут". С первого взгляда он выглядел самым лучшим из ближайших. Однако на месте вообще не было мест для парковки.

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"Наряду с сервисами проката снаряжения есть свободные места для машин. Но на этих местах стоят санки. Это типа вместо оранжевых конусов. Местный мужчина убрал свои санки и разрешил там припарковаться, если снаряжение возьмем у него прокат", – написал Винтонив.

Отдых в Славском. Фото: Роман Винтонив

По пути на подьемник водители снегоходов предлагают всем отвезти их на вершину за 700 грн. А цена подьемника за день – 900 грн, за полдня – 550 грн.

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"Взяли два скипаса по полдня. 1100 грн. Подъемник двухместный. Едем вверх. Все ржавое и старое. Пластик потрескался", – отметил Винтонив.

Когда журналист спускался вниз по склону, то увидел, как по этой же трассе снегоходы везут людей, оставляя за собой уже перемолотый их траками снег с глиной. Внизу тем временем образовалась огромная очередь на подьемник. Некоторые отдыхающие "сдавались" и с пропусками на подьемник все-таки пользовались услугами снегохода.

Отдых в Славском. Фото: Роман Винтонив

Спустился вниз по этой трассе. Все еще планирую подняться на вершину.

"Тогда я понял, зачем там снегоходы. Ибо некоторые из очереди шли к ним. Сремонтировать подъемник? Зачем? Лучше убивать трассу снегоходами. Впечатления от Захара Беркута: жлобы заняли вершину и берут деньги за вход", – сказал журналист.

Тростян

Дорога на вершину оказалась ужасной и чтобы туда подняться, нужен высокий автомобиль. При этом отдыхающих не предупредили, что парковка там всего на 8 машин, а подьемники одноместные. Людям с детьми такий вариант не подходит.

"И еще приготовьте 900 грн. за дневной скипас. Такое жлобство я видел разве что на Захаре Беркуте. Ноль сервиса. Ноль комфорта", – сказал Винтонив.

Отдых в Славском. Фото: Роман Винтонив

Погар

"Чтобы туда дойти, вам придется двигаться по скользким улицам с болотом, водой, кусками льда (может это еще хорошо, что мы застали Славское без минусовой температуры", – сказал журналист.

Однако на эту гору они даже не поднимались.

"Славское когда-то повезло. В них советские власти построили подъемники и железнодорожную станцию. И с этого момента они поняли, что у них есть все для заработка. (…) Наивные туристы стоят в очередях подъемников. Потому что уже заплатили сумасшедшие деньги", – подытожил Роман Винтонив.

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