30 млн гривень! Мер Одеси таки вніс за себе заставу

Запобіжний захід Труханову обрав Вищий антикорупційний суд

Геннадій Труханов вніс заставу. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Одеси Геннадій Труханов 23 листопада вніс 30 мільйонів гривень застави, призначених йому як запобіжний захід. До цього він заявляв, що у нього немає такої суми.

Про це "Суспільному" повідомили у ВАКС.

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Подробиці

17 листопада колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду залишила заставу для мера Одеси Геннадія Труханова у справі НАБУ такою, як визначив слідчий суддя ВАКС – 30 мільйонів гривень.

Кошти він мав перерахувати протягом 5 робочих днів.

Суд над Трухановим триває. Фото: колаж "Сьогодні"

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Суть злочину

За даними НАБУ, учасники злочинної організації в змові з іншими людьми розробили механізм незаконного заволодіння активами – коштами місцевого бюджету і землею територіальної громади Одеси для її подальшої передачі під забудову.

Через ці дії протягом 2016-2019 років ОТГ втратила не менше шести земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн гривень.

Загальний розмір збитку по цих епізодах, згідно з результатами експертизи, становить 689 млн гривень.

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