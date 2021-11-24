30 млн гривень! Мер Одеси таки вніс за себе заставу

Мер Одеси Геннадій Труханов 23 листопада вніс 30 мільйонів гривень застави, призначених йому як запобіжний захід. До цього він заявляв, що у нього немає такої суми.
Про це "Суспільному" повідомили у ВАКС.
Подробиці
17 листопада колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду залишила заставу для мера Одеси Геннадія Труханова у справі НАБУ такою, як визначив слідчий суддя ВАКС – 30 мільйонів гривень.
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Кошти він мав перерахувати протягом 5 робочих днів.
Суть злочину
За даними НАБУ, учасники злочинної організації в змові з іншими людьми розробили механізм незаконного заволодіння активами – коштами місцевого бюджету і землею територіальної громади Одеси для її подальшої передачі під забудову.
Через ці дії протягом 2016-2019 років ОТГ втратила не менше шести земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн гривень.
Загальний розмір збитку по цих епізодах, згідно з результатами експертизи, становить 689 млн гривень.
Раніше ми писали:
- Хто такий "відомий одесит", про якого генпрокурор згадала в коментарі при оголошенні підозри Труханову. "Сьогодні" для цього зв'язалося з правоохоронцями.
- Також можливим підозрюваним став перший заступник директора департаменту комунальної власності Одеської мерії Олександр Ахмеров.