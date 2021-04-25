Чотири трупи в Одеській області: стали відомі перші подробиці

Сьогодні в Одеській області виявили чотири трупи в покинутому колодязі. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні", слідів насильницької смерті на тілах поки не виявили.
За попередньою інформацією поліції, тільки двоє із загиблих – місцеві жителі.
"Я зараз перебуваю на місці цієї події. За первинними ознаками, те, що я бачу, слідів насильницької смерті на трупах немає. Я вважаю, що якимось чином люди впали в цей занедбаний колодязь. Двоє з них місцеві, двоє – ні" , – розповів з місця подій голова Плахтіївської ОТГ Іван Лихо.
У поліції Одеської області також нам повідомили, що інформації про насильницьку смерть цих людей поки немає.
"Працює експерт", – уточнили в пресслужбі Одеської облполіції.
Нагадаємо, у Любашівській селищній громаді Одеської області чоловік пострілом з рушниці вбив дружину на очах у сина, після чого намагався покінчити із собою, вистріливши собі в підборіддя.
Ми також повідомляли, що в Рівному жінка розстріляла свою родину.
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