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Чотири трупи в Одеській області: стали відомі перші подробиці

25 квітня, 16:16

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Розслідування триває – поки невідомо, як загинули люди

Сьогодні в Одеській області виявили чотири трупи в покинутому колодязі. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні", слідів насильницької смерті на тілах поки не виявили.

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За попередньою інформацією поліції, тільки двоє із загиблих – місцеві жителі.

"Я зараз перебуваю на місці цієї події. За первинними ознаками, те, що я бачу, слідів насильницької смерті на трупах немає. Я вважаю, що якимось чином люди впали в цей занедбаний колодязь. Двоє з них місцеві, двоє – ні" , – розповів з місця подій голова Плахтіївської ОТГ Іван Лихо.

У поліції Одеської області також нам повідомили, що інформації про насильницьку смерть цих людей поки немає.

"Працює експерт", – уточнили в пресслужбі Одеської облполіції.

Нагадаємо, у Любашівській селищній громаді Одеської області чоловік пострілом з рушниці вбив дружину на очах у сина, після чого намагався покінчити із собою, вистріливши собі в підборіддя.

Ми також повідомляли, що в Рівному жінка розстріляла свою родину.

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вбивство труп поліція колодязь Одеська область трупи

Джерело: Сьогодні

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