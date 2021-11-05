Далі – лімузин? Одеська облрада купує службове авто за три мільйони (фото)

Одеська влада хоче купити елітну іномарку для службового користування – у Мережі обурені

Як виглядає Mercedes V-класу зовні та зсередини / Фото: Колаж: Сьогодні

Обласна рада Одеси планує купити чорний мінівен Mercedes V-класу для службового використання. Однак вартість такого авто досить висока – 3,346 мільйона гривень.

Про це повідомляється на сайті Prozorro.

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За умовами договору, переможець аукціону поставить автопідприємству "Централізована закупівельна організація Одеської обласної ради" мікроавтобус Mercedes-V класу на сім пасажирських місць.

В Одесі оголосили тендер на купівлю елітної іномарки. Скріншот

Замовник вказав, що у іномарки має бути восьмиступінчаста коробка передач та дизельний двигун. Також вимагають і додаткові функції:

бортовий комп'ютер;

систему контролю втоми водія;

активну систему допомоги під час паркування з камерами на 360 градусів;

автоматичний клімат-контроль "THERMOTRONIC".

Який на вигляд салон іномарки. Фото mercedes-benz-kiev.com

Тендер пройде 10 листопада, а доставити Mercedes до автопідприємства облради потрібно до кінця 2021 року.

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Як відреагували у Мережі?

Користувачі соцмереж обурені такою дорогою покупкою одеської влади. У коментарях багато людей згадали, що у розпал епідемії купувати елітне авто – далеко не найкращий спосіб витратити гроші. Інші ж поставилися до цього з гумором: