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СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Одеси

Потреба зросла майже втричі: влада Одеси скаржиться на нестачу кисню

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
3 листопада, 11:20
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На думку мера, виходом із ситуації може стати створення власного виробництва
Влада Одеси заявила, що в місті не вистачає кисню. Фото: колаж "Сьогодні"
Влада Одеси заявила, що в місті не вистачає кисню. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що у міських лікарнях потреба в кисні становить 105 тонн на тиждень, або 15 тонн на добу.

Про це Труханов повідомив на сесії міськради 3 листопада, передає "Думська".

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Потреба в кисні зросла майже втричі

Як розповів Труханов, під час весняного епідемічного підйому потреба становила шість тонн на добу.

У двох міських лікарнях встановили кисневі станції, проте навіть з урахуванням їхньої продуктивності потребу перекрити поки що не вдалося.

Міські лікарні мають необхідну кількість резервуарів для зберігання (кріоциліндрів), проте виникають ситуації, коли заповнювати їх нема чим.

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"Місто повинно мати дводобовий запас кисню – 30-35 тонн", – зазначив мер.

Бракує спеціалізованого транспорту

Труханов додав, що також не вистачає спеціалізованого транспорту, особливо для магістральних перевезень та великого кріогенного сховища для формування запасів.

Медичний кисень зараз виробляють у 14 містах. На думку Труханова, виходом із ситуації може стати створення власного виробництва, яке дозволить покривати потреби Одеси.

Коронавірус в Україні зростає. Фото: колаж "Сьогодні"
Коронавірус в Україні зростає. Фото: колаж "Сьогодні"

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"Метінвест" постачив понад 600 тонн кисню до лікарень

Лише у жовтні "Метінвест" постачив понад 600 тонн кисню до лікарень Києва та ще восьми областей України для лікування хворих на коронавірус.

У відповідь на звернення представників областей "Метінвест" ухвалив рішення про допомогу постачанням кисню до медичних закладів на місцях, а саме:

  • 260 т – на Харківщину, станом на 25.10 вже постачено 180 т кисню;
  • 60 т – на Київщину, станом на 25.10 постачено 20 т кисню;
  • 30 т – у Чернігівську область, станом на 25.10 постачено 20 т кисню;
  • 500 т – на Херсонщину, станом на 25.10 постачено 10 т кисню.

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