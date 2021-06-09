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Думали, що помирає: в Одесі сплячий верблюд налякав відвідувачів – фото

9 червня 2021 14:30

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У Мережі заговорили про те, що верблюд в одеському зоопарку захворів, – що з ним насправді

У зоопарку Одеси верблюд налякав відвідувачів. Люди думали, що тварині стало зле, але виявилося, що вона просто спала.

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Про це розповів директор зоопарку Ігор Бєляков в Facebook.

Напередодні у Мережі опублікували фото лежачого верблюда і написали: "Біда з верблюдом в зоопарку, але начебто дихає". Після цього місцеві жителі почали активно обговорювати стан тварини.

Фото: Ігор Бєляков, Facebook

Фото: Ігор Бєляков, Facebook

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Бєляков пояснив, що насправді твариною все добре.

"Ось та сама верблюдиця Герда, яка вчора своїм безтурботним сном ввела в оману Мережу і викликала переполох. З нею все в порядку. Верблюди люблять так спати, лежачи на боці", – написав він.

Фото: Ігор Бєляков, Facebook

Фото: Ігор Бєляков, Facebook

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За словами директора, такий стан шерсті тварин – це сезонна линька. Герду не вичісують, оскільки шерсть змінюється природним шляхом.

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Фото: Ігор Бєляков, Facebook

Фото: Ігор Бєляков, Facebook

"Мене часто запитують, чому ми не вичісуємо наших вихованців, які линяють. Ми не приручаємо і не вчимо звірів, вони залишаються дикими, ми ж не цирк. Линька проходить природним шляхом, і це добре", – додав Бєляков.

Нагадаємо, у Маріуполі в міському зоопарку народилося дитинча верблюда.

Крім того, у Дніпрі волонтери врятували верблюда, якого хотіли згодувати левам.

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