Думали, что умирает: в Одессе спящий верблюд напугал посетителей – фото

В Сети заговорили о том, что верблюд в одесском зоопарке заболел, – что с ним на самом деле

В зоопарке Одессы верблюд напугал посетителей. Люди думали, что животному стало плохо, но оказалось, что оно просто спало.

Реклама

Об этом рассказал директор зоопарка Игорь Беляков в Facebook.

Накануне в Сети опубликовали фото лежащего верблюда и написали: "Беда с верблюдом в зоопарке, но вроде дышит". После этого местные жители начали активно обсуждать состояние животного.

Фото: Игорь Беляков, Facebook

Реклама

Беляков объяснил, что на самом деле с животным все в порядке.

"Вот та самая верблюдица Герда, которая вчера своим безмятежным сном ввела в заблуждение Сеть и вызвала переполох. С ней все в порядке. Верблюды любят так спать, лежа на боку", - написал он.

Фото: Игорь Беляков, Facebook

По словам директора, такое состояние шерсти животного – это сезонная линька. Герду не вычесывают, поскольку шерсть меняется естественным путем.

Реклама

Фото: Игорь Беляков, Facebook

"Меня часто спрашивают, почему мы не вычесываем наших линяющих питомцев. Мы не приручаем и не дрессируем зверей, они остаются дикими, мы ведь не цирк. Линька проходит естественным путем, и это хорошо", – добавил Беляков.

Напомним, в Мариуполе в городском зоопарке родился детеныш верблюда.

Кроме того, в Днепре волонтеры спасли верблюда, которого хотели скормить львам.

Реклама

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":