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Душив до втрати свідомості. В Одесі затримали чоловіка, який нападав на дівчат

9 червня 2021 13:12

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За скоєне підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі – правоохоронці почали розслідування – подробиці

В Одесі затримали чоловіка, який нападав на молодих жінок, душив до втрати свідомості і грабував.

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Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Ольга Солом'яна, від дій 25-річного молодика, який приїхав з тимчасово окупованого Донецька, постраждали жінки 1991 і 1993 народження.

Правоохоронці знайшли зловмисника в орендованій квартирі. У нього вилучили частину викрадених речей. Решту майна, за словами молодого чоловіка, він здав у ломбард.

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Слідчі порушили кримінальне виробництво за статтею "розбій". Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі затримали членів банди, які видавали себе за таксистів і грабували відвідувачів розважальних закладів.

Також нагадаємо, у Вінниці затримали чоловіка, який з пістолетом скоїв розбійний напад на дівчину.

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