Голову затиснуло у двері. Під Одесою у страшній ДТП загинула дівчина (фото)

У середу, 26 січня, в Одеській області на трасі Вилкове – Приморське сталася страшна ДТП, внаслідок якого перекинувся автомобіль та загинула молода дівчина
Про це повідомили у Telegram-каналі "Одеса INFO".
Деталі трагедії
Вранці 26 січня 40-річний водій HONDA Accord був у стані алкогольного сп'яніння і не впорався з керуванням, тому він злетів у кювет.
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Чоловік зміг вибратися з перевернутого автомобіля самостійно і він практично не постраждав. У нього поріз на руці та переохолодження.
Але 27-річна пасажирка померла від отриманих травм на місці. Її голову затиснуло під аркою дверей машини. Як з'ясувалося, дівчина не була пристебнута ременем безпеки.
Страшна ДТП на Одещині. Фото: Telegram-канал "Одеса INFO"
У Дніпрі до маршрутки з пасажирами влетіла фура – є жертва
У середу, 26 січня, у Дніпрі зіткнулися фура Volvo та маршрутка №37. Внаслідок аварії постраждав пасажир громадського транспорту.
Вранці 26 січня обидва транспортні засоби рухалися вулицею Курсантською. Як розповів водій маршрутки, він рухався у крайній правій смузі з пасажирами у салоні.
Потім у задню частину в'їхала фура Volvo. У результаті у маршрутки вилетіло заднє скло, а фуру буквально склало навпіл.
У ДТП постраждав пасажир маршрутки. Його госпіталізували до лікарні із забиттям грудної клітки.
Наразі на місці аварії працює поліція. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події.