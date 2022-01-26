Голову зажало в двери. Под Одессой в жутком ДТП погибла девушка (фото)

В среду, 26 января, в Одесской области на трассе Вилково-Приморское произошло страшное ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль и погибла молодая девушка.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Одесса INFO".
Детали трагедии
Утром 26 января 40-летний водитель HONDA Accord был в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением, в результате этого он слетел в кювет.
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Мужчина смог выбраться из перевернутого автомобиля самостоятельно, и он практически не пострадал. У него порез на руке и переохлаждение.
Но 27-летняя пассажирка авто скончалась от полученных травм на месте. Ее голову зажало под аркой двери машины. Как выяснилось, девушка не была пристегнута ремнем безопасности.
Страшное ДТП в Одесской области. Фото: Telegram-канал "Одесса INFO"
В Днепре в маршрутку с пассажирами влетела фура – есть жертва
В среду, 26 января, в Днепре столкнулись фура Volvo и маршрутка №37. В результате аварии пострадал пассажир общественного транспорта.
Утром 26 января оба транспортных средства двигались по улице Курсантской. Как рассказал водитель маршрутки, он двигался в крайней правой полосе с пассажирами в салоне.
Затем в заднюю часть въехала фура Volvo. В результате у маршрутки вылетело заднее стекло, а фуру буквально сложило пополам.
В ДТП пострадал пассажир маршрутки. Его госпитализировали в больницу с ушибом грудной клетки.
Сейчас на месте аварии работает полиция. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.