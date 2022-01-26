Голову зажало в двери. Под Одессой в жутком ДТП погибла девушка (фото)

За рулем автомобиля был пьяный мужчина, который не справился с управлением

В Одесской области в ДТП умерла девушка. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 26 января, в Одесской области на трассе Вилково-Приморское произошло страшное ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль и погибла молодая девушка.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Одесса INFO".

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Детали трагедии

Утром 26 января 40-летний водитель HONDA Accord был в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением, в результате этого он слетел в кювет.

Мужчина смог выбраться из перевернутого автомобиля самостоятельно, и он практически не пострадал. У него порез на руке и переохлаждение.

Но 27-летняя пассажирка авто скончалась от полученных травм на месте. Ее голову зажало под аркой двери машины. Как выяснилось, девушка не была пристегнута ремнем безопасности.

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Страшное ДТП в Одесской области. Фото: Telegram-канал "Одесса INFO"

В Днепре в маршрутку с пассажирами влетела фура – есть жертва

В среду, 26 января, в Днепре столкнулись фура Volvo и маршрутка №37. В результате аварии пострадал пассажир общественного транспорта.

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Утром 26 января оба транспортных средства двигались по улице Курсантской. Как рассказал водитель маршрутки, он двигался в крайней правой полосе с пассажирами в салоне.