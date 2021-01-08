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Хроніки зимового локдауну. В Одесі заборонили продавати презервативи

8 січня, 19:50

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У Мережі жартують, що таким чином влада хоче підвищити народжуваність у країні

Поки українці потроху звикають до думки про те, що наступні два тижні в магазинах не можна купувати колготи і шкарпетки, в Одесі викликало обурення інше обмеження: заборона продажу презервативів.

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Фото недоступного прилавка опублікувала "Думська".

На знімку видно, як цілу полицю з контрацептивами обклеїли стрічкою. Крім них, під заборону потрапили лампочки, освіжувачі повітря та засоби для догляду за взуттям.

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"Здається, уряд занадто буквально сприйняв слова президента, сказані під час весняного локдауну. Він тоді сказав, що нам усім є чим займатися на карантині – збільшувати населення України", написав спікер єврейської громади Києва Леонід Барац.

Нагадаємо, раніше розповідали, що нині відбувається на новорічних локаціях Києва.

Крім того, журналісти "Сьогодні" перевіряли, як проходить перший день локдауну в Харкові.

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торгівля Одеса карантин презервативи локдаун
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