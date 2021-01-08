Хроніки зимового локдауну. В Одесі заборонили продавати презервативи

Поки українці потроху звикають до думки про те, що наступні два тижні в магазинах не можна купувати колготи і шкарпетки, в Одесі викликало обурення інше обмеження: заборона продажу презервативів.
Фото недоступного прилавка опублікувала "Думська".
На знімку видно, як цілу полицю з контрацептивами обклеїли стрічкою. Крім них, під заборону потрапили лампочки, освіжувачі повітря та засоби для догляду за взуттям.
"Здається, уряд занадто буквально сприйняв слова президента, сказані під час весняного локдауну. Він тоді сказав, що нам усім є чим займатися на карантині – збільшувати населення України", – написав спікер єврейської громади Києва Леонід Барац.
Нагадаємо, раніше розповідали, що нині відбувається на новорічних локаціях Києва.
Крім того, журналісти "Сьогодні" перевіряли, як проходить перший день локдауну в Харкові.
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