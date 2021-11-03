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Кардинальне рішення. Мер Одеси запропонував побудувати завод із виробництва кисню

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
3 листопада, 20:05
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Труханов доручив профільним комітетам підготувати пропозиції щодо будівництва мінізаводу рідкого кисню
В Одесі не вистачає кисню
В Одесі не вистачає кисню / Фото: Колаж: Сьогодні

Міський голова Геннадій Труханов на сесії міськради запропонував побудувати власний мінізавод із виробництва рідкого кисню для медичних потреб.

Про це пише "Укрінформ".

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За словами Труханова, у місті потрібно вирішувати питання залежності від постачальників кисню.

"Одеській міськраді необхідно кардинально вирішувати проблему залежності міста від постачальників медичного кисню для лікарень. Нам треба збудувати власний мінізавод з виробництва кисню, щоб надійно забезпечити потреби медзакладів", – зазначив Труханов.

Нестача кисню

Щотижня потрібно 105 тонн кисню. Проте навіть із дотриманням усіх договорів постачання у певні терміни місто отримує 90 тонн. Цього катастрофічно мало.

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Також, за словами Геннадія Труханова, існує нестача цистерн для перевезення кисню. Про закупівлю у європейських партнерів цистерн мер доручив домовитись профільним комітетам.

Мер доручив своїм заступникам Сергію Тетюхіну та Михайлу Кучуку "внести пропозиції щодо будівництва мінізаводу з виробництва рідкого кисню для медичних потреб, а також щодо невідкладної закупівлі резервуару для зберігання у місті не менше 35 тонн медичного кисню".

Що говорять у МОЗ

Перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда заявив, що інформація ЗМІ є недостовірною. Усі COVID-лікарні Одеської області повністю забезпечені киснем.

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Одеська область споживає 22 тонни кисню на добу:

  • заклади першої хвилі, які лікують хворих на ковід, споживають майже 15 тонн кисню;
  • заклади другої хвилі використовують майже 7 тонн кисню.

До лікарні Одеської області надійшло близько 30 тонн кисню.

Одеська інфекційна лікарня на день витрачає 5,5 тонни, а за добу постачили 5,7 тонни кисню. У запасах лікарні – понад 5 тонн кисню.

"На залишках в Одеській області нині перебуває близько 30 тонн кисню. Щоб схожих екстрених ситуацій не траплялося, влада області та міста Одеса зокрема має більш ефективно розпоряджатися цим ресурсом та за необхідності перерозподіляти його", – наголосив Комаріда.

Щодня підприємства області виробляють 18 тонн кисню. Додатково з інших регіонів протягом тижня в область постачать ще 80 тонн з АТ "Лінде Газ Україна" та 16 тонн – з ТОВ "Карпатинафтохім".

"Метінвест" постачив понад 600 тонн кисню до лікарень

Лише у жовтні "Метінвест" постачив понад 600 тонн кисню до лікарень Києва та ще восьми областей України для лікування хворих на коронавірус.

У відповідь на звернення представників областей "Метінвест" ухвалив рішення про допомогу постачанням кисню до медичних закладів на місцях, а саме:

  • 260 т – на Харківщину, станом на 25.10 вже постачено 180 т кисню;
  • 60 т – на Київщину, станом на 25.10 постачено 20 т кисню;
  • 30 т – у Чернігівську область, станом на 25.10 постачено 20 т кисню;
  • 500 т – на Херсонщину, станом на 25.10 постачено 10 т кисню.

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