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Кардинальное решение. Мэр Одессы предложил построить завод по производству кислорода

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
3 ноября, 20:05
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Труханов поручил профильным комитетам подготовить предложения по строительству мини-завода жидкого кислорода
В Одессе не хватает кислорода
В Одессе не хватает кислорода / Фото: Коллаж: Сегодня

Городской голова Геннадий Труханов на сессии горсовета предложил построить собственный мини-завод по производству жидкого кислорода для медицинских нужд.

Об этом пишет "Укринформ".

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По словам Труханова, в городе нужно решать вопрос зависимости от поставщиков кислорода.

"Одесскому горсовету необходимо кардинально решать проблему зависимости города от поставщиков медицинского кислорода для больниц. Нам нужно построить собственный мини-завод по производству кислорода, чтобы надежно обеспечить потребности медучреждений", – отметил Труханов.

Нехватка кислорода

Еженедельно требуется 105 тонн кислорода. Однако, даже с соблюдением всех договоров поставки в определенные сроки, город получает 90 тонн. Этого катастрофически мало.

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Также, по словам Геннадия Труханова, существует нехватка цистерн для перевозки кислорода. О закупке у европейских партнеров цистерн мэр поручил договориться профильным комитетам.

Мэр поручил своим заместителям Сергею Тетюхину и Михаилу Кучуку "внести предложения по строительству мини-завода по производству жидкого кислорода для медицинских нужд, а также по безотлагательной закупке резервуара для хранения в городе не менее 35 тонн медицинского кислорода".

Что говорят в Минздраве

Первый замминистра здравоохранения Александр Комарида заявил, что информация СМИ недостоверна. Все COVID-больницы Одесской области полностью обеспечены кислородом.

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Одесская область потребляет 22 тонны кислорода в сутки:

  • учреждения первой волны, которые лечат больных ковидом, потребляют почти 15 тонн кислорода;
  • учреждения второй волны – потребляют почти 7 тонн кислорода.

В больницу Одесской области поступило около 30 тонн кислорода.

При этом Одесская инфекционная больница в день тратит 5,5 тонны, а за сутки поставлено 5,7 тонны кислорода. В запасах больницы – более 5 тонн кислорода.

"На остатках в Одесской области сейчас находится около 30 тонн кислорода. Чтобы подобных экстренных ситуаций не случалось, власти области и города Одесса в частности должны более эффективно распоряжаться этим ресурсом и при необходимости перераспределять его", – подчеркнул Комарида.

Ежедневно предприятия области производят 18 тонн кислорода. Дополнительно из других регионов в течение недели в область поставят еще 80 тонн из АО "Линде Газ Украина" и 16 тонн – из ООО "Карпатинефтехим".

"Метинвест" поставил более 600 тонн кислорода в больницы

Только в октябре "Метинвест" поставил более 600 тонн кислорода в больницы Киева и еще восьми областей Украины для лечения больных коронавирусом.

В ответ на обращение представителей областей "Метинвест" принял решение о помощи снабжением кислорода медицинских учреждений на местах, а именно:

  • 260 т – в Харьковскую область, по состоянию на 25.10 уже поставлено 180 т кислорода;
  • 60 т – в Киевскую область, по состоянию на 25.10 поставлено 20 т кислорода;
  • 30 т – в Черниговскую область, по состоянию на 25.10 поставлено 20 т кислорода;
  • 500 т – в Херсонскую область, по состоянию на 25.10 поставлено 10 т кислорода.

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