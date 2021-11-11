LOL дня. В Одесі чоловік роздягнувся в магазині техніки (відео)

Інцидент стався на вулиці Грецькій. Причина такого вчинку невідома

Роздягнений чоловік у магазині побутової техніки. Фото: колаж "Сьогодні"

В Одесі чоловік зайшов до магазину побутової техніки та повністю роздягнувся. Охорона вигнала "покупця" на вулицю.

Про це повідомили у Telegram-каналі "7 канал Одеса".

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Деталі інциденту

Згідно з джерелом, в Одесі на вулиці Грецькій чоловік зайшов до магазину побутової техніки і повністю роздягнувся. У підсумку охорона не оцінила дії "покупця" та вигнала його на вулицю.

"Серйозно це було чи заради хайпового відео – невідомо", – сказано у джерелі.

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Подібні випадки

В Одесі, на території житлового масиву "Черемушки", чоловік намагався розплатитися у магазині своїм статевим органом.

Невідомий узяв пиво і пішов до каси. Проте продавчиня магазину відмовилася відпускати товар. За даними місцевого телеграм-каналу, вона не хотіла приймати "дрібні купюри". Після чого чоловік зняв штани. Заспокоювати чоловіка довелося працівникам служби охорони. Судячи з відео, оприлюдненого у мережі, чоловік пишався своїм вчинком.

Касирку цей жест не вразив, і вона повідомила про інцидент співробітникам охорони. Чоловік, який зробив такий витівку, відмовився пояснювати причини своїх дій. Одягнутися оголеного чоловіка змушували співробітники охорони.

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