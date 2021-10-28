На Одесу насувається штормовий вітер: прогноз погоди на 29 жовтня

Вночі у місті синоптики опадів не обіцяють

Погода в Одесі на 29 жовтня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 29 жовтня, в Одесі буде хмарно та вітряно. Вдень максимально буде 14 градусів вище нуля.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вдень у місті буде від 14 до 16 градусів тепла. Небо буде хмарне, але опадів синоптики не обіцяють.

Уночі в Одесі буде тепло. Температура повітря не більше 8 градусів тепла. Вітер південно-східний 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Одесі на 29 жовтня. Скрін із сайту Укргідрометцентру

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Південь України перетвориться на пустелю?

2050 року степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешковские пески у Херсоні. У країні стане менше родючого українського чорнозему.

Це станеться, якщо не вживати заходів. У ґрунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

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