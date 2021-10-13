На Одесу обрушиться потужна злива: "небезпечний" прогноз від синоптиків

Сьогодні, 13 жовтня, в Одесі очікується прохолодна і дощова погода. Синоптики прогнозують зливи.
Про це повідомляєУкргідрометцентр.
В Одесі денна температура очікується +10... +12 градусів, а нічна – 8-10 тепла.
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У місті буде хмарно, вночі сильний дощ, вдень помірний. За 12 годин у місті випаде від 15 до 49 міліметрів опадів. Вітер північний, 9-14 метрів в секунду.
За прогнозами синоптиків, дощ повинен закінчитися вночі 14 жовтня.
Погода на Покров, 14 жовтня
З 14 жовтня в Одесі закінчаться зливи та прийде легке потепління. Хороша і сонячна погода на свята забезпечена.
В Одесі денна температура очікується +10... +12 градусів, а нічна – 4-6 тепла.
Зима в Україні
Майбутня зима в Україні готує нам багато сюрпризів – від крижаних дощів і снігопадів уже в грудні і потепління після Нового року до сильних морозів в лютому. Про це раніше повідомив синоптик Леонід Горбань.
"Грудень бачу суворим і морозним, з крижаними дощами в першій декаді й невеликим снігом у другій. До кінця місяця очікується справжня зима: з морозами і снігопадами. Січень розпочнеться потеплінням, а мороз і сніг прийдуть на старий Новий рік і триватимуть до Водохреща, 19 січня, потім потеплішає. Лютий також виявиться лютим, особливо сильні морози – у другій половині місяця. Снігу також буде багато, ближче до кінця зими можливі снігові бурани", – розповів Горбань.
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