На Одесу обрушиться потужна злива: "небезпечний" прогноз від синоптиків

Через прихід циклону Крістіан температура повітря знизиться на 2 градуси

Ранковий невеликий дощ днем ​​посилиться і триватиме до самого вечора 14 жовтня. Колаж: "Сьогодні"

Сьогодні, 13 жовтня, в Одесі очікується прохолодна і дощова погода. Синоптики прогнозують зливи.

Про це повідомляєУкргідрометцентр.

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В Одесі денна температура очікується +10... +12 градусів, а нічна – 8-10 тепла.

Прогноз погоди в Одесі на 13 жовтня / Фото: Укргидрометцентр

У місті буде хмарно, вночі сильний дощ, вдень помірний. За 12 годин у місті випаде від 15 до 49 міліметрів опадів. Вітер північний, 9-14 метрів в секунду.

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За прогнозами синоптиків, дощ повинен закінчитися вночі 14 жовтня.

Погода на Покров, 14 жовтня

З 14 жовтня в Одесі закінчаться зливи та прийде легке потепління. Хороша і сонячна погода на свята забезпечена.

В Одесі денна температура очікується +10... +12 градусів, а нічна – 4-6 тепла.

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Прогноз погоди у Львові на 14 жовтня / Фото: Укргидрометцентр

Зима в Україні

Майбутня зима в Україні готує нам багато сюрпризів – від крижаних дощів і снігопадів уже в грудні і потепління після Нового року до сильних морозів в лютому. Про це раніше повідомив синоптик Леонід Горбань.

"Грудень бачу суворим і морозним, з крижаними дощами в першій декаді й невеликим снігом у другій. До кінця місяця очікується справжня зима: з морозами і снігопадами. Січень розпочнеться потеплінням, а мороз і сніг прийдуть на старий Новий рік і триватимуть до Водохреща, 19 січня, потім потеплішає. Лютий також виявиться лютим, особливо сильні морози – у другій половині місяця. Снігу також буде багато, ближче до кінця зими можливі снігові бурани", – розповів Горбань.

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