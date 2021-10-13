На Одессу обрушится мощный ливень: "опасный" прогноз от синоптиков

Из-за прихода циклона Кристиан температура воздуха снизится на 2 градуса

Утренний мелкий дождь днем усилится и будет продолжаться до самого вечера 14 октября. Коллаж: "Сегодня"

Сегодня, 13 октября, в Одессе ожидается прохладная и дождливая погода. Синоптики прогнозируют ливни.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В Одессе дневная температура ожидается +10...+12 градусов, а ночная – 8-10 тепла.

Прогноз погоды в Одессе на 13 октября / Фото: Укргидрометцентр

В городе будет облачно, ночью сильный дождь, днем ​​умеренный. За 12 часов в городе выпадет от 15 до 49 миллиметров осадков. Ветер северный, 9-14 метров в секунду.

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По прогнозам синоптиков, дождь должен закончиться ночью 14 октября.

Погода на Покров, 14 октября

С 14 октября в Одессе закончатся ливни и придет легкое потепление. Хорошая и солнечная погода на праздники обеспечена.

В Одессе дневная температура ожидается +10...+12 градусов, а ночная – 4-6 тепла.

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Прогноз погоды во Львове на 14 октября / Фото: Укргидрометцентр

Зима в Украине

Предстоящая зима в Украине готовит нам много сюрпризов – от ледяных дождей и снегопадов уже в декабре и потепления после Нового года до сильных морозов в феврале. Об этом ранее сообщил синоптик Леонид Горбань.

"Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами. Январь начнется потеплением, а мороз и снег придут на старый Новый год и продлятся до Крещения, 19 января, затем потеплеет. Февраль также окажется лютым, особо сильные морозы – во второй половине месяца. Снега также будет много, ближе к концу зимы возможны снежные бураны", — рассказал Горбань.

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