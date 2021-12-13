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Призначили парацетамол і відправили додому: в Одесі вагітна жінка померла від COVID-19

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
13 грудня, 20:57
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У померлої залишився син, якому 5 років
Чоловік у смерті дружини звинувачує лікарів/Колаж: "Сьогодні"
Чоловік у смерті дружини звинувачує лікарів/Колаж: "Сьогодні"

В Одесі, де нещодавно стався спалах COVID-19, від коронавірусної хвороби померла 29-річна вагітна жінка. У неї залишився 5-річний син.

Про це у Facebook повідомив чоловік померлої Олександр Седунов.

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Деталі

12 листопада вся сім'я захворіла на COVID-19 і звернулася по медичну допомогу. Однак, як розповів чоловік померлої, жінці призначили неправильне лікування.

Як лікувалася?

Перші 10 днів жінка перебувала вдома та лікувалася жарознижувальним препаратом "Парацетамол". Далі вона перебувала три доби в місцевому закладі, а після її відправили в пологове відділення Одеської обласної клінічної лікарні.

Винні медики?

Чоловік вважає, що час було втрачено — 10 днів вдома і 3 дні в місцевій лікарні, де вагітну під'єднали до кисню (давали 6 літрів після ураження 50% легенів). Олександр вважає, що до смерті його дружини причетні декілька медиків.

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"Лікували "Лазолваном"... У підсумку відправили в пологовий будинок уже вмирати. 2 дні пологового будинку і 3 реанімації. 30 листопада померла моя вагітна дружина з 7-місячним немовлям в утробі через недбалість лікарів. 18 днів ми боролися, але програли... Мою дружину і дочку вбили", — написав чоловік.

Чоловік називає імена та прізвища медиків, яких вважає винними. Зокрема, гінеколога, у якого Седунова була на обліку, а також кількох лікарів Южненської міської лікарні: завідувачів гінекологічного і терапевтичного відділень, а також головлікаря цієї лікарні.

Версія чоловіка

На думку Олександра, дружину три доби тримали в місцевій лікарні, щоб на ній "заробити гроші". Він розповів, що держава виділяє на кожного хворого ковідом 27 тис. грн на добу, а на вагітних — 54 тис. грн.

"Множимо на 3 дні, отримуємо 162 тис. грн заробили, і у підсумку відправили вмирати в пологовий будинок Одеської обласної лікарні, коли однієї легені вже не було й аналізи перевищували норму в 30 разів. Довели до цитокінового шторму", — зазначив Седунов.

Вимоги

Чоловік померлої просить президента України Володимира Зеленського взяти під контроль розслідування випадку, а Нацполіцію і Генпрокуратуру відкрити кримінальне провадження.

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