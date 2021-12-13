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Назначили "Парацетамол" и отправили домой: в Одессе беременная женщина умерла от COVID-19

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
13 декабря, 20:57
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В умершей остался сын, которому 5 лет
Мужчина в смерти жены обвиняет врачей/Коллаж: "Сегодня"
Мужчина в смерти жены обвиняет врачей/Коллаж: "Сегодня"

В Одессе, где недавно произошла вспышка COVID-19, от коронавируса умерла 29-летняя беременная женщина. У нее остался 5-летний сын.

Об этом в Facebook сообщил муж умершей Александр Седунов.

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Детали

12 ноября вся семья заболела COVID-19 и обратилась за медицинской помощью. Однако, как рассказал муж умершей, женщине назначили неправильное лечение.

Как лечилась?

Первые 10 дней женщина находилась дома и лечилась жаропонижающим препаратом "Парацетамол". Далее она находилась трое суток в местном учреждении, а после ее отправили в родильное отделение Одесской областной клинической больницы.

Виноваты медики?

Мужчина считает, что время было потеряно — 10 дней дома и 3 дня в местной больнице, где беременную подсоединили к кислороду (давали 6 литров при поражении 50% легких). Александр считает, что к смерти его жены причастны несколько медиков.

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"Лечили "Лазолваном"... В итоге отправили в роддом уже умирать. 2 дня роддома и 3 реанимации. 30 ноября умерла моя беременная жена с 7-месячным младенцем в утробе из-за халатности врачей. 18 дней мы боролись, но проиграли... Мою жену и дочь убили", — написал мужчина.

Мужчина называет имена и фамилии медиков, которых считает виновными. В частности, гинеколога, у которого Седунова была на учете, а также нескольких врачей Южненской городской больницы: заведующих гинекологическим и терапевтическим отделениями, а также главврача этой больницы.

Версия мужчины

По мнению Александра, жену трое суток держали в местной больнице, чтобы на ней "заработать деньги". Он рассказал, что государство выделяет на каждого больного ковидом 27 тыс. грн в сутки, а на беременных — 54 тыс. грн.

"Умножаем на 3 дня, получаем 162 тыс. грн заработали, и по итогу отправили умирать в роддом Одесской областной больницы, когда одного легкого уже не было и анализы превышали норму в 30 раз. Довели до цитокинового шторма", — отметил Седунов.

Требования

Муж умершей просит президента Украины Владимира Зеленского взять под контроль то, что случилось, а Нацполицию и Генпрокуратуру открыть уголовное производство.

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