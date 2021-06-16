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Не сподобалася зовнішність: в Одесі чоловік порізав перехожого

16 червня 2021 11:57

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Чоловік мало не вбив 43-річного одесита за зовнішній вигляд – поліцейські затримали підозрюваного

У приватному секторі Київського району Одеси чоловік причепився до незнайомця через його зовнішній вигляд, після чого накинувся з ножем.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Копи з'ясували, що порушник сім разів ударив ножем чоловіка. Потерпілому вдалося втекти на сусідню вулицю і попросити допомоги у перехожих. Люди викликали швидку допомогу, а вже медики повідомили про інцидент у поліцію.

Нині поранений у лікарні.

Підозрюваного шукали близько доби, це 31-річний місцевий житель. У нього вилучили ніж.

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/ Фото: Нацполиция

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Поліцейські кваліфікували справу як замах на умисне вбивство і оголосили про підозру затриманому. Тепер йому загрожує від 7 до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, на столичній Оболоні неадекват поранив знайомого, який прийшов до нього в гості, а в центрі чоловік накинувся на перехожого.

Крім того, у Кривому Розі чоловік завдав численних ударів молотком по голові продавчині магазину і порізав їй шию канцелярським ножем.

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