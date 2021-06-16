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Не понравилась внешность: в Одессе мужчина порезал прохожего

16 июня 2021 11:57

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мужчина чуть не убил 43-летнего одессита за внешний вид – полицейские задержали подозреваемого

В частном секторе Киевского района Одессы мужчина придрался к незнакомцу из-за его внешнего вида, после чего набросился с ножом.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Копы выяснили, что нарушитель семь раз ударил ножом мужчину. Пострадавшему удалось убежать на соседнюю улицу и попросить помощи у прохожих. Люди вызвали скорую помощь, а медики уже сообщили об инциденте в полицию.

Сейчас раненый в больнице.

Подозреваемого искали около суток, это 31-летний местный житель. У него изъяли нож.

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Нож, который нашли у подозреваемого.

Нож, который нашли у подозреваемого. / Фото: Нацполиция

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Полицейские квалифицировали дело как покушение на умышленное убийство и объявили о подозрении задержанному. Теперь ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, на столичной Оболони неадекват ранил знакомого, который пришел к нему в гости, а в центре мужчина набросился на прохожего.

Кроме того, в Кривом Роге мужчина нанес многочисленные удары молотком по голове продавщице магазина и порезал ей шею канцелярским ножом.

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