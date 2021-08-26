Жодного "Маршала Жукова". Одеський суд заборонив перейменувати проспект Небесної Сотні

Мер Одеси ще напередодні виборів обіцяв повернути проспекту стару назву, але суд таку ініціативу не оцінив

Труханов не зможе повернути проспекту Небесної Сотні ім'я Жукова. Колаж "Сьогодні"

Одеський окружний адмінсуд визнав незаконною спробу мера Геннадія Труханова повернути колишні назви проспекту Небесної Сотні і вулиці Інглезі. Раніше вони називалися проспект Маршала Жукова і вулиця 25-ї Чапаєвської дивізії.

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Про це написала депутат Одеської міськради Жанна Мандриченко.

За її словами, 25 серпня суд задовольнив позов "Європейської солідарності" про скасування розпорядження міського голови Одеси Геннадія Труханова №793 від 14.09.2020 року "Про скликання громадських слухань з обговорення питань про повернення деяким об'єктам топоніміки в місті Одеси попередніх назв".

Мандриченко нагадала, що перейменування проспекту Небесної Сотні було одним з передвиборчих обіцянок Труханова 2020 року.

З чого все почалося

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З 2015 року в Україні діє закон "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки". Тепер у країні не можна називати вулиці іменами партійних і радянських діячів.

16 листопада 2020 року суд почав розглядати позов територіальної організації "Євросолідарності" до виконкому Одеської міськради про визнання протиправними спроб перейменувати назад проспект Небесної Сотні на Маршала Жукова.

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