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Никакого "Маршала Жукова". Одесский суд запретил переименовать проспект Небесной Сотни

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
26 августа, 13:49
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Мэр Одессы еще накануне выборов обещал вернуть проспекту старое название, но суд такую инициативу не оценил
Труханов не сможет вернуть проспекту Небесной Сотни имя Жукова. Коллаж "Сегодня"
Труханов не сможет вернуть проспекту Небесной Сотни имя Жукова. Коллаж "Сегодня"

Одесский окружной админсуд признал незаконной попытку мэра Геннадия Труханова вернуть прежние названия проспекту Небесной Сотни и улице Инглези. Раньше они назывались проспект Маршала Жукова и улица 25-й Чапаевской дивизии.

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Об этом написала депутат Одесского горсовета Жанна Мандрыченко.

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По ее словам, 25 августа суд удовлетворил иск "Европейской солидарности" об отмене распоряжения городского главы Одессы Геннадия Труханова №793 от 14.09.2020 года "О созыве общественных слушаний по обсуждению вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе Одессы предыдущих названий".

Мандрыченко напомнила, что переименование проспекта Небесной Сотни было одним из предвыборных обещаний Труханова в 2020 году.

С чего все началось

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С 2015 года в Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Теперь в стране нельзя называть улицы именами партийных и советских деятелей.

16 ноября 2020 года суд начал рассмотрение иска территориальной организации "Евросолидарности" к исполкому Одесского горсовета о признании противоправными попыток переименовать обратно проспект Небесной Сотни в Маршала Жукова.

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