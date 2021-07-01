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В Україні з'явився свій Нью-Йорк – Рада перейменувала селище на Донбасі

1 липня 2021 14:45

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Виявляється, Нью-Йорк – це історична назва селища, яка використовувалася до 1951 року, але радянська влада все поміняла

Нью-Йорк на Донбасі відрізняється від американського. Колаж "Сьогодні"

Нью-Йорк на Донбасі відрізняється від американського. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада перейменувала селище міського типу Новогроодське Бахмутського району Донецької області на Нью-Йорк. Проект постанови підтримав 301 народний депутат.

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Нью-Йорк – це історична назва селища, яка використовувалася до 1951 року. З 1892 року це була німецька колонія, заснована менонітами (християнський протестантський рух, який виник у Нідерландах). Але при радянській владі його перейменували на Новгородське.

Ось такий зараз Нью-Йорк на Донбасі. Фото: facebook.com/Oleksandr-Makhov

У 2014 році, на початку війни з Росією, Новгородське опинилося в окупації, пізніше його звільняла українська армія. Саме тоді і відновився рух за відновлення історичної назви – Нью-Йорк, як противага російській пропаганді про "російські землі. Ми показували, як зараз виглядає селище.

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Фото: facebook.com/Oleksandr-Makhov

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше підконтрольні Росії бойовики "перейменували" Донецьк на Сталіно. Ця "назва" тепер використовуватиметься на свята – 9 травня (День Перемоги), 8 вересня (День звільнення Донбасу від німецько-фашистських загарбників), а також 22 червня (День пам'яті і скорботи).

Ми також писали, що окупанти дали другу "назву" й Луганську, вирішивши, що тепер він називатиметься Ворошиловград.

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