Одеса в "червоній зоні". Біля лікарень – черга з COVID-пацієнтів, а копи проводять рейди по маршруткам

В Одесі після вихідних багато людей хочуть потрапити на прийом до лікаря, водночас є черги і на вакцинацію від коронавірусу

Одеська область перший день у "червоній зоні" / Фото: Колаж: Сьогодні

З сьогоднішнього дня, 18 жовтня, Одеська область знаходиться у "червоній зоні" карантину. Після довгих вихідних під лікарнями Одеси зібралися великі черги з пацієнтів, а поліцейські почали активно перевіряти громадський транспорт.

"Сьогодні" дізналися, як проходить перший день жорсткого карантину в Одесі.

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Черги в лікарню

Раніше біля медустанов стояли черги з авто швидкої допомоги з важкими пацієнтами, а зараз самі хворі приходять в лікарню.

Зокрема, як пише "7 канал Одеса", в Центрі первинної медико-санітарної допомоги № 16 зібралася величезна черга. Люди чекають на вулиці і їх по одному запускають в будівлю, але особливо наполегливі та активні товариші створюють штовханину в дверях на вході. Про дотримання дистанції також всі "забули".

Фото з соцмереж. Колаж "Сьогодні"

Усі на щеплення

Поки багато хворих чекають на медичну допомогу, інші одесити масово йдуть отримувати щеплення від коронавірусу. Як пише УСІ, в пункті масової вакцинації в торговому центрі на Середньофонтанській вулиці зараз багато охочих вакцинуватися.

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Фото: УСІ

Рейди поліції

У Мережі пишуть, що з сьогоднішнього дня правоохоронці почали активно перевіряти дотримання правил карантину в громадському транспорті. Поліцейські дивляться на наявність масок у пасажирів і кількість зайнятих місць в маршрутці.

Фото: Новини Одеса

Ситуація в лікарнях

18 жовтня на лікуванні в ковідних відділеннях перебувають 948 пацієнтів, 83 з них – діти, заявив директор департаменту охорони здоров'я Левон Нікогосян. Більше 19 тисяч одеситів проходять амбулаторне лікування.

Велика кількість пацієнтів у лікарнях у важкій формі – 617, це 81% від усіх госпіталізованих. Навесні пацієнти з важким перебігом хвороби не перевищували 20%.

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На території "червоної зони" забороняється: