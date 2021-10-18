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Одеса в "червоній зоні". Біля лікарень – черга з COVID-пацієнтів, а копи проводять рейди по маршруткам

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
18 жовтня, 15:05
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В Одесі після вихідних багато людей хочуть потрапити на прийом до лікаря, водночас є черги і на вакцинацію від коронавірусу
Одеська область перший день у "червоній зоні"
Одеська область перший день у "червоній зоні" / Фото: Колаж: Сьогодні

З сьогоднішнього дня, 18 жовтня, Одеська область знаходиться у "червоній зоні" карантину. Після довгих вихідних під лікарнями Одеси зібралися великі черги з пацієнтів, а поліцейські почали активно перевіряти громадський транспорт.

"Сьогодні" дізналися, як проходить перший день жорсткого карантину в Одесі.

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Черги в лікарню

Раніше біля медустанов стояли черги з авто швидкої допомоги з важкими пацієнтами, а зараз самі хворі приходять в лікарню.

Зокрема, як пише "7 канал Одеса", в Центрі первинної медико-санітарної допомоги № 16 зібралася величезна черга. Люди чекають на вулиці і їх по одному запускають в будівлю, але особливо наполегливі та активні товариші створюють штовханину в дверях на вході. Про дотримання дистанції також всі "забули".

Фото з соцмереж. Колаж "Сьогодні"

Усі на щеплення

Поки багато хворих чекають на медичну допомогу, інші одесити масово йдуть отримувати щеплення від коронавірусу. Як пише УСІ, в пункті масової вакцинації в торговому центрі на Середньофонтанській вулиці зараз багато охочих вакцинуватися.

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Фото: УСІ

Рейди поліції

У Мережі пишуть, що з сьогоднішнього дня правоохоронці почали активно перевіряти дотримання правил карантину в громадському транспорті. Поліцейські дивляться на наявність масок у пасажирів і кількість зайнятих місць в маршрутці.

Фото: Новини Одеса

Ситуація в лікарнях

18 жовтня на лікуванні в ковідних відділеннях перебувають 948 пацієнтів, 83 з них – діти, заявив директор департаменту охорони здоров'я Левон Нікогосян. Більше 19 тисяч одеситів проходять амбулаторне лікування.

Велика кількість пацієнтів у лікарнях у важкій формі – 617, це 81% від усіх госпіталізованих. Навесні пацієнти з важким перебігом хвороби не перевищували 20%.

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На території "червоної зони" забороняється:

  • робота громадського харчування, крім адресної доставки і замовлень на винос;
  • робота ТРЦ і інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів і тощо
  • робота навчальних закладів, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;
  • робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
  • проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
  • робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- і відеозйомки.

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