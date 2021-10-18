Одесса в красной зоне. У больниц – очередь из COVID-пациентов, а копы проводят рейды по маршруткам

С сегодняшнего дня, 18 октября, Одесская область находится в красной зоне карантина. После долгих выходных под больницами Одессы собрались большие очереди из пациентов, а полицейские начали активно проверять общественный транспорт.
"Сегодня" узнали, как проходит первый день жесткого карантина в Одессе.
Очереди в больницу
Ранее у медучреждений стояли очереди из авто скорой помощи с тяжелыми пациентами, а сейчас сами больные приходят в больницу.
В частности, как пишет "7 канал Одесса", в Центре первичной медико-санитарной помощи № 16 собралась огромная очередь. Люди ждут на улице и их по одному запускают в здание, но особо настойчивые и активные товарищи создают толкучку в дверях на входе. О соблюдении дистанции также все "забыли".
Все на прививку
Пока многие заболевшие ждут очередь на медицинскую помощь, другие одесситы массово идут получать прививку от коронавируса. Как пишет УСИ, в пункте массовой вакцинации в торговом центре на Среднефонтанской улице сейчас много желающих вакцинироваться.
Рейды полиции
В Сети пишут, что с сегодняшнего дня правоохранители начали активно проверять соблюдения правил карантина в общественном транспорте. Полицейские смотрят на наличие масок у пассажиров и количество занятых мест в маршрутке.
Ситуация в больницах
18 октября на лечении в ковидных отделениях находятся 948 пациентов, 83 из них – дети, заявил директор департамента здравоохранения Левон Никогосян. Более 19 тысяч одесситов проходят амбулаторное лечение.
Большое количество пациентов в больницах в тяжелой форме – 617, это 81% от всех госпитализированных. Весной пациенты с тяжелым течением болезни не превышали 20%.
На территории красной зоны запрещается:
- работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов навынос;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д.;
- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
- работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.