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Одесса в красной зоне. У больниц – очередь из COVID-пациентов, а копы проводят рейды по маршруткам

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
18 октября, 15:05
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В Одессе после выходных много людей хотят попасть на прием к врачу, в то же время есть очереди и на вакцинацию от коронавируса
Одесская область первый день в красной зоне
Одесская область первый день в красной зоне / Фото: Коллаж: Сегодня

С сегодняшнего дня, 18 октября, Одесская область находится в красной зоне карантина. После долгих выходных под больницами Одессы собрались большие очереди из пациентов, а полицейские начали активно проверять общественный транспорт.

"Сегодня" узнали, как проходит первый день жесткого карантина в Одессе.

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Очереди в больницу

Ранее у медучреждений стояли очереди из авто скорой помощи с тяжелыми пациентами, а сейчас сами больные приходят в больницу.

В частности, как пишет "7 канал Одесса", в Центре первичной медико-санитарной помощи № 16 собралась огромная очередь. Люди ждут на улице и их по одному запускают в здание, но особо настойчивые и активные товарищи создают толкучку в дверях на входе. О соблюдении дистанции также все "забыли".

Фото из соцсетей. Коллаж "Сегодня"

Все на прививку

Пока многие заболевшие ждут очередь на медицинскую помощь, другие одесситы массово идут получать прививку от коронавируса. Как пишет УСИ, в пункте массовой вакцинации в торговом центре на Среднефонтанской улице сейчас много желающих вакцинироваться.

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Фото: УСИ

Рейды полиции

В Сети пишут, что с сегодняшнего дня правоохранители начали активно проверять соблюдения правил карантина в общественном транспорте. Полицейские смотрят на наличие масок у пассажиров и количество занятых мест в маршрутке.

Фото: Новости Одесса

Ситуация в больницах

18 октября на лечении в ковидных отделениях находятся 948 пациентов, 83 из них – дети, заявил директор департамента здравоохранения Левон Никогосян. Более 19 тысяч одесситов проходят амбулаторное лечение.

Большое количество пациентов в больницах в тяжелой форме – 617, это 81% от всех госпитализированных. Весной пациенты с тяжелым течением болезни не превышали 20%.

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На территории красной зоны запрещается:

  • работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов навынос;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т. д.;
  • работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
  • работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

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