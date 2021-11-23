Одеська область "передумала" виходити з "червоної зони": у чому причина

Одеська область мала вийти з "червоної" карантинної зони 22 листопада. Але це не сталося через те, що епідеміологічні показники не покращалися.
Про це повідомив заступник губернатора Борис Волошенков на брифінгу у вівторок, 23 листопада.
У регіоні залишили "червону зону"
Як розповів Волошенков, кількість госпіталізованих за добу, кількість тих, які перебувають у клініках – за індикаторами поки що не відповідають "помаранчевій зоні".
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Він зазначив, що під час переходу до нової зони зміняться правила карантину. Так, вакциновані матимуть змогу відвідувати громадські установи, на відміну від тих, хто не отримав хоча б одного щеплення.
"Щодо вимог – вони будуть суворими стосовно тих, хто здійснює контакт із населенням та населення, яке приходить", – додав Волошенков.
Статистика коронавірусу в Україні
За минулу добу, 22 листопада, в Україні зафіксовано 12 729 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1058, а медпрацівників – 231.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані – 2055 осіб;
- летальних наслідків – 720;
- одужали – 23 107 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 3353136 осіб;
- одужали – 2 796 597 осіб;
- летальних наслідків – 82 318.