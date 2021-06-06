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Одесу накрила негода: у місті почався град, вулиці затопило (відео)

6 червня, 14:28

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

В Одесі 6 червня пішов град з дощем – що накоїла негода в місті

У неділю, 6 червня, Одесу накрила негода. Там іде дощ і град, деякі ділянки дороги затопило.

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Очевидці публікують фото і відео в соціальних мережах.

У районі житлового масиву "Черемушки" сьогодні випав град.

Одночасно з ним іде дощ.

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Також унаслідок зливи затопило перехрестя в районі вулиць Гайдара і Філатова.

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Працівники водоканалу вже на місці, вони намагаються відкачати воду, але поки безрезультатно.

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Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, крім опадів в Одеській області сьогодні очікується гроза. Негода триватиме ще три дні, після чого синоптики обіцяють поліпшення. При цьому на вулиці весь час буде тепло – 22-25 градусів.

Нагадаємо, раніше злива затопила Маріуполь. Через сильний дощ дороги виявилися затопленими, у місцевих жителів загинула домашня птиця.

Також сайт "Сьогодні" традиційно порівняв три прогнози: народного синоптика Леоніда Горбаня (з інфографікою), Укргідрометцентру і узагальнений прогноз погодних сайтів. Ми з'ясували, що чекає на Україну в першому літньому місяці – червні.

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