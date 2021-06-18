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Одесу знову накрила потужна злива. Відео наслідків негоди

18 червня 2021 13:56

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Одеса досі страждає від наслідків негоди – яка ситуація в місті 18 червня – відео потопу

Одесу знову накрила негода. Потужна злива затопила вулиці. Протягом дня комунальники розчищали дощоприймачі й відкачували воду після попередньої зливи, проте нові опади були такими інтенсивними, що вода не встигала стекти в дощоприймачі.

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Зрештою вулиці перетворилися на річки, а автомобілі пересувалися дорогами "вплав". Дивіться відео наслідків негоди від "Сьогодні":

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Раніше ми повідомляли, що в Одеській області пронісся величезний смерч. Незвичне природне явище помітили в Чорноморську. Рятувальники оголосили перший рівень небезпеки – жовтий.

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Також нагадаємо, синоптики обіцяли, що до кінця тижня в Україну має прийти справжнє літо, у деяких областях вже буде 30-градусна спека. Дощів теж стане значно менше.

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