Зсув в Одеській області. Під завалами все ще можуть бути люди

Біля пляжу розташовані шість баз відпочинку, тому адміністратори кожної проводять перепис своїх гостей

В Лебедівці Одеської області, де стався зсув, триває пошукова операція. Напередодні рятувальники розчищали гори піску і каменів лопатами, проте сьогодні, 23 червня, на місце події приженуть спецтехніку,

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Як говориться в сюжеті "Сьогодні", поруч з цим пляжем розташовані шість баз відпочинку. Популярним він був і серед місцевих жителів. Тому версію, що під завалами можуть бути люди, рятувальники не виключають.

"Ми те місце повністю обстежили, той грунт, який був усипаний, і глину. Все перевірили, нікого не було виявлено", – сказав начальник другого пожежно-рятувального загону ДСНС в Одеській області Олександр Лісовий.

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Зазначається, що є небезпека подальшого обвалу.

Нагадаємо, інцидент стався 22 червня в селі Лебедівка Білгород-Дністровського району близько 14:30. Там обвалився грунт висотою 15 метрів на площі близько 150 квадратних метрів.

Офіційної інформації про постраждалих на цей момент немає. У ДСНС підтверджують інформацію тільки про можливе зникнення жінки. Після падіння скелі вона не з'являлася в полі зору. Поки знайшли тільки її речі.

Нагадаємо, у Мелітополі через зсув на жінку обрушився сарай.