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Під Одесою зіткнулися легковики і пасажирський автобус, є постраждалі (фото)

17 березня, 01:15

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Водій легковика намагався обігнати автобус

В Одеській області у вівторок, 16 березня, на 44 кілометрі автодороги Одеса – Мелітополь два легкові автомобілі зіткнулися з пасажирським автобусом, постраждали три людини.

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Про це повідомляє прес-служба обласної патрульної поліції.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault виконував обгін, не впевнився в безпеці маневру і зіткнувся з рейсовим автобусом, що прямував маршрутом Одеса – Миколаїв, і автомобілем Toyota.

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За медичною допомогою звернулися водій і два пасажири автобуса.

Нагадаємо, в Балті Одеської області 16 березня легковик врізався у вантажівку, у результаті загинули два пасажири автомобіля.

Ми також повідомляли, що в Києві п'яний водій Toyota на швидкості влетів в автомобіль Skoda, двоє людей загинули на місці ДТП.

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аварія ДТП Одеська область автобуси
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