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Под Одессой столкнулись легковушки и пассажирский автобус, есть пострадавшие (фото)

17 марта, 01:15

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Водитель легковушки пытался обогнать автобус

В Одесской области во вторник, 16 марта, на 44 километре автодороги Одесса – Мелитополь два легковых автомобиля столкнулись с пассажирским автобусом, пострадали три человека.

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Об этом сообщает пресс-служба областной патрульной полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля Renault выполнял обгон, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Одесса – Николаев, и автомобилем Toyota.

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За медицинской помощью обратились водитель и два пассажира автобуса.

Напомним, в Балте Одесской области 16 марта легковушка врезалась в грузовик, в результате погибли два пассажира автомобиля.

Мы также сообщали, что в Киеве пьяный водитель Toyota на скорости влетел в автомобиль Skoda, два человека погибли на месте ДТП.

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авария ДТП одесская область автобусы
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