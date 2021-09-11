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Не пережив пограбування. Під Одесою в туалеті поліцейської дільниці виявили тіло

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
11 вересня, 19:57
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39-річний житель Чорноморська прийшов повідомити про злочин проти нього, але це закінчилося сумно
Поліцейські такого точно не очікували. Колаж "Сьогодні"
Поліцейські такого точно не очікували. Колаж "Сьогодні"

В Одеській області знайшли мертвим чоловіка прямо в поліцейській дільниці, який приїхав писати заяву, що його пограбували в магазині. Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

В Одеське районне управління поліції №2 прийшов 39-річний житель Чорноморська для подачі заяви про те, що у нього вкрали гаманець в місцевому супермаркеті. Заявник попросився до вбиральні.

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Через кілька хвилин в туалеті його тіло без ознак життя виявили поліцейські. На місце відразу ж викликали медиків, які констатували смерть чоловіка.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть". Для встановлення причини смерті тіло померлого направлено на експертизу.

Останні злочини в Одесі:

Напередодні в Одесі затримали поліцейського, який "кришував" порнобізнес. Жінка, яка на нього працювала, віддала поліцейському більш 259 тисяч гривень.

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Тим часом правоохоронці з трудового рабства на агрофірмі звільнили 120 осіб. Безкоштовну робочу силу зловмисники шукали на вокзалах Києва, Дніпра і Одеси.

6 вересня стало відомо, що в Одесі обікрали нардепа зі "Слуги народу" Гайду. Це сталося на Київському ринку, який розташований в районі "Черемушки".

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