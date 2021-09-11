Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Шахтер - Днепр-1: онлайн ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 💥 Обострение на Донбассе
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Одессы

Не пережил ограбления. Под Одессой в туалете полицейского участка обнаружили тело

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
11 сентября, 19:57
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
39-летний житель Черноморска пришел сообщить о преступлении против него, но это закончилось печально
Полицейские такого точно не ожидали. Коллаж "Сегодня"
Полицейские такого точно не ожидали. Коллаж "Сегодня"

В Одесской области нашли мертвым мужчину прямо в полицейском участке, который приехал писать заявление, что его ограбили в магазине. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В Одесское районное управление полиции №2 пришел 39-летний житель Черноморска для подачи заявления о том, что у него украли кошелек в местном супермаркете. Заявитель попросился в уборную.

Реклама

Через несколько минут в туалете его тело без признаков жизни обнаружили полицейские. На место сразу же вызвали медиков, которые констатировали смерть мужчины.

В полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". Для установления причины смерти тело умершего направлено на экспертизу.

Последние преступления в Одессе:

Накануне в Одессе задержали полицейского, который "крышевал" порнобизнес. Женщина, которая на него работала, отдала полицейскому более 259 тысяч гривен.

Реклама

Тем временем правоохранители из трудового рабства на агрофирме освободили 120 человек. Бесплатную рабочую силу злоумышленники искали на вокзалах Киева, Днепра и Одессы.

6 сентября стало известно, что в Одессе обокрали нардепа из "Слуги народа" Гайду. Это случилось на Киевском рынке, который расположен в районе "Черемушки".

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.73

Евро (€)

31.62

Российский рубль (₽)

0.37

Какой будет погода в сентябре
Прогноз на целый месяц
Узнать
COVID-19 в Украине
3 869 случаев за сутки
Подробнее
Комаровский в теме
Кому нельзя вакцинироваться от COVID-19
Спроси у доктора
заводим будильник:
MET GALA

13 сентября

Чем будет удивлять бал
Украинская Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Александрия
7
8:5
14
3
Шахтер
6
12:4
13
4
Днепр-1
6
12:6
13
5
Десна
6
9:10
12
6
Заря
7
13:9
11
7
Ворскла
6
11:5
11
8
Рух
7
6:9
8
9
Верес
6
7:7
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Металлист 1925
7
6:12
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Черноморец
6
7:16
4
15
Львов
6
4:12
2
16
Мариуполь
6
8:15
1
Показать больше
Суббота, 11 сентября
1:1
Видео О матче
0:2
Видео О матче
1:0 (81’)
Смотри на: Трансляция
Воскресенье, 12 сентября
14:00
Смотри на:
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Бен Аффлек и Джей Ло на красной дорожке в Венеции
Осень в большом городе
Главные ивенты сентября
Спланировать досуг
Идеи для отпуска
Почему все тусовщики летят осенью в Херсониссос
Хочу на море!
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять