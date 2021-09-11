Не пережил ограбления. Под Одессой в туалете полицейского участка обнаружили тело

39-летний житель Черноморска пришел сообщить о преступлении против него, но это закончилось печально

Полицейские такого точно не ожидали. Коллаж "Сегодня"

В Одесской области нашли мертвым мужчину прямо в полицейском участке, который приехал писать заявление, что его ограбили в магазине. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В Одесское районное управление полиции №2 пришел 39-летний житель Черноморска для подачи заявления о том, что у него украли кошелек в местном супермаркете. Заявитель попросился в уборную.

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Через несколько минут в туалете его тело без признаков жизни обнаружили полицейские. На место сразу же вызвали медиков, которые констатировали смерть мужчины.

В полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть". Для установления причины смерти тело умершего направлено на экспертизу.

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