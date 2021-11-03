Потребность выросла почти втрое: власти Одессы жалуются на нехватку кислорода

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городских больницах потребность в кислороде составляет 105 тонн в неделю, или 15 тонн в сутки.
Об этом Труханов сообщил на сессии горсовета 3 ноября, передает "Думская".
Потребность в кислороде выросла почти втрое
Как рассказал Труханов, во время весеннего эпидемического подъема потребность составляла шесть тонн в сутки.
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В двух городских больницах установили кислородные станции, однако даже с учетом их производительности потребность перекрыть пока не удалось.
Городские больницы имеют необходимое количество резервуаров для хранения (криоцилиндров), однако возникают ситуации, когда заполнять их нечем.
"Город должен иметь двухсуточный запас кислорода — 30-35 тонн", — отметил мэр.
Не хватает специализированного транспорта
Труханов добавил, что также не хватает специализированного транспорта, особенно для магистральных перевозок, и большого криогенного хранилища для формирования запасов.
Медицинский кислород сейчас производят в 14 городах. По мнению Труханова, выходом из ситуации может стать создание собственного производства, которое позволит покрывать потребности Одессы.
"Метинвест" поставил более 600 тонн кислорода в больницы
Только в октябре "Метинвест" поставил более 600 тонн кислорода в больницы Киева и еще восьми областей Украины для лечения больных коронавирусом.
В ответ на обращение представителей областей "Метинвест" принял решение о помощи снабжением кислорода медицинских учреждений на местах, а именно:
- 260 т – в Харьковскую область, по состоянию на 25.10 уже поставлено 180 т кислорода;
- 60 т – в Киевскую область, по состоянию на 25.10 поставлено 20 т кислорода;
- 30 т – в Черниговскую область, по состоянию на 25.10 поставлено 20 т кислорода;
- 500 т – в Херсонскую область, по состоянию на 25.10 поставлено 10 т кислорода.
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