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СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Одессы

Потребность выросла почти втрое: власти Одессы жалуются на нехватку кислорода

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
3 ноября, 11:20
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По мнению мэра, выходом из ситуации может стать создание собственного производства
Власти Одессы заявили, что в городе не хватает кислорода. Фото: коллаж "Сегодня"
Власти Одессы заявили, что в городе не хватает кислорода. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городских больницах потребность в кислороде составляет 105 тонн в неделю, или 15 тонн в сутки.

Об этом Труханов сообщил на сессии горсовета 3 ноября, передает "Думская".

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Потребность в кислороде выросла почти втрое

Как рассказал Труханов, во время весеннего эпидемического подъема потребность составляла шесть тонн в сутки.

В двух городских больницах установили кислородные станции, однако даже с учетом их производительности потребность перекрыть пока не удалось.

Городские больницы имеют необходимое количество резервуаров для хранения (криоцилиндров), однако возникают ситуации, когда заполнять их нечем.

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"Город должен иметь двухсуточный запас кислорода — 30-35 тонн", — отметил мэр.

Не хватает специализированного транспорта

Труханов добавил, что также не хватает специализированного транспорта, особенно для магистральных перевозок, и большого криогенного хранилища для формирования запасов.

Медицинский кислород сейчас производят в 14 городах. По мнению Труханова, выходом из ситуации может стать создание собственного производства, которое позволит покрывать потребности Одессы.

Коронавирус в Украине растет. Фото: коллаж "Сегодня"
Коронавирус в Украине растет. Фото: коллаж "Сегодня"

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"Метинвест" поставил более 600 тонн кислорода в больницы

Только в октябре "Метинвест" поставил более 600 тонн кислорода в больницы Киева и еще восьми областей Украины для лечения больных коронавирусом.

В ответ на обращение представителей областей "Метинвест" принял решение о помощи снабжением кислорода медицинских учреждений на местах, а именно:

  • 260 т – в Харьковскую область, по состоянию на 25.10 уже поставлено 180 т кислорода;
  • 60 т – в Киевскую область, по состоянию на 25.10 поставлено 20 т кислорода;
  • 30 т – в Черниговскую область, по состоянию на 25.10 поставлено 20 т кислорода;
  • 500 т – в Херсонскую область, по состоянию на 25.10 поставлено 10 т кислорода.

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