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Повилітали навіть вікна. В одеській багатоповерхівці прогримів вибух (фото, відео)

29 травня, 13:25

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Займання сталося на третьому поверсі через вибух – удар був такої сили, що у мешканців вилетіли вікна – що відомо

В Одесі на Фонтанській дорозі, 17 у квартирі на третьому поверсі стався вибух, після чого почалася пожежа. Що саме вибухнуло у приміщенні – поки невідомо.

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За попередньою інформацією, причиною вибуху міг стати телевізор. На місці працюють рятувальники, про це повідомляє "УСІ".

На місці працюють рятувальники. Фото: УСИ

На місці працюють рятувальники. Фото: УСИ

"Вікна повилітали, ми відразу ж відбігли. У нас газ з того боку, а вилетіло тут чомусь. Господиня квартири – в шоці", – розповіла мешканка будинку.

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На момент вибуху господиня квартири знаходилася вдома одна, вона відбулася переляком. Жінку вивели з квартири, у приміщенні залишилися два кота.

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Вибух був такої сили, що у мешканців вилетіли вікна. Відео: Telegram-канал/Х Одесса

На місці працюють декілька одиниць пожежної техніки. У будинку зібралося багато людей, швидше за все, багато хто з них мешканці багатоповерхівки, в якій і сталася пожежа.

Зараз пожежу локалізовано, повідомили рятувальники.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі стався вибух газу у триповерховому житловому будинку.

Також нагадаємо, у київській багатоповерхівці прогримів вибух. Внаслідок якого обрушилися перекриття між четвертим, п'ятим, шостим і сьомим поверхами. Загинули люди.

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