Господаря квартири хвилею викинуло з вікна: подробиці потужного вибуху в багатоповерхівці Одеси (фото, відео)

В Одесі стався вибух газу в триповерховому житловому будинку. У результаті померла одна особа, ще двоє перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості. З аварійного під’їзду будинку тимчасово відселили 34 особи.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.
Зазначається, що вибух газоповітряної суміші стався на вулиці Хуторській, 6/3 у квартирі на другому поверсі. Після цього почалася пожежа.
Господаря квартири, у якій рвонуло, вибуховою хвилею викинуло з вікна. Його доправили в лікарню. Він у реанімації у важкому стані. Лікарі діагностували травму голови, переломи кінцівок і шок.
Госпіталізували також жінку, яка в момент вибуху перебувала у власній квартирі. Її ударною хвилею відкинуло до дверей. У неї теж травма голови. Коли приїхали рятувальники, газ продовжував витікати, тому вирішили евакуювати людей.
15 людей рятувальники вивели через двері і вікна по автодрабині. На фото видно, що люди вийшли у чому були в той момент: деякі в тапочках і халатах, без верхнього одягу. Вогонь ліквідували о 15:31.
Внаслідок інциденту в будівлі зруйнувалося перекриття між другим і третім поверхами, а також частково – сходовий марш.
Трьох людей шпиталізували до лікарні, проте один з постраждалих помер.
Місцева влада зараз вирішує, де розмістити людей, які жили в пошкодженій частині будинку. Рятувальники допомогли мешканцям безпечно винести їхні речі з житла. З людьми працюють психологи ДСНС.
"Ми готуємо шість квартир з одного боку під’їзду і шість з іншого. Сьогодні їх ще не допустять до житла свого. Зараз вирішуємо питання про відселення і готуємо повні списки", – сказав "Сьогодні" заступник мера Дмитро Жеман.
Нагадаємо, раніше в Києві прогримів вибух у багатоповерхівці.
Крім того, у Бердянську Запорізької області в квартирі стався вибух. Внаслідок інциденту загинули двоє осіб.
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