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Повылетали даже окна. В одесской многоэтажке прогремел взрыв (фото, видео)

29 мая, 13:25

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Возгорание произошло на третьем этаже из-за взрыва – удар был такой силы, что у жильцов вылетели окна – что известно

В Одессе на Фонтанской дороге, 17 в квартире на третьем этаже произошел взрыв, после чего начался пожар. Что именно взорвалось в помещении — пока неизвестно.

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По предварительной информации, причиной взрыва мог стать телевизор. На месте работают спасатели, об этом сообщает "УСИ".

На месте работают спасатели. Фото: УСИ

На месте работают спасатели. Фото: УСИ

"Окна повылетали, мы сразу же отбежали. У нас газ с той стороны, а вылетело здесь почему-то. Хозяйка квартиры — в шоке", — рассказала жительница дома.

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На момент взрыва хозяйка квартиры находилась дома одна, она отделалась испугом. Женщину вывели из квартиры, в помещении остались два кота.

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Взрыв был такой силы, что у жильцов вылетели окна. Видео: Telegram-канал/Х Одесса

На месте работают несколько единиц пожарной техники. У дома собралось много людей, скорее всего, многие из них жители многоэтажки, в которой и произошел пожар.

Сейчас пожар локализован, сообщили спасатели.

Ранее мы сообщали, что в Одессе произошел взрыв газа в трехэтажном жилом доме.

Также напомним, в киевской многоэтажке прогремел взрыв. В результате обрушились перекрытия между четвертым, пятым, шестым и седьмым этажами. Погибли люди.

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