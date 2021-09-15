Привітала мера. Під Одою чиновниця у костюмі балерини станцювала в міськраді – відео

В Одеській області мера Чорноморська оригінально привітали з днем народження. У міськраді начальник управління культури Юлія Крістанова переодяглася в балерину і станцювала меру "Лебедине озеро".
Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі 8NEWS.
На записі видно, що перед сесією в залі зазвучала музика з "Лебединого озера" і, під погрози Чумного лікаря, з'явилася Юлія Крістанова в пуантах. Після танцю чиновниці на сцені з'явився лиходій в чумному костюмі, якого "переміг" іменинник.
Глядачі оцінили перфоманс бурхливими оваціями.
- Нагадаємо, раніше мерія Одеси здала в оренду туалети за 300 тисяч в місяць. За підсумками торгів, його переможець готовий платити щомісяця по 2135 грн за 1 кв. м громадських туалетів та душових.
- А в Роменському міськраді (Сумська область) завідувачка сектором управління персоналом підсипала землю під кабінети колег, її зафіксували встановлені в будівлі камери спостереження. Місцеві кажуть, що земля була з кладовища і вся справа нібито в "чорній магії".