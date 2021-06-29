Пожежа на судні з українцями біля Шрі-Ланки: у МЗС підтвердили загибель юнака

Тіло молодого моряка вже доставили в Сінгапур – його готують до репатріації

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили загибель українця унаслідок пожежі на судні MSС MESSINA в Індійському океані.

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Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, пише "Інтерфакс".

За словами Ніколенко, інцидент трапився на відстані 425 морських миль від порту Блер на Андаманських островах у Індійському океані. У пожежі загинув українець 2001 року народження.

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Усього на борту знаходилося 28 членів екіпажу, з них – 26 громадян України. Судно прямувало з Коломбо (Шрі-Ланка) в Сінгапур.

"Пожежу вдалося загасити силами екіпажу і за допомогою декількох суден, що знаходилися в районі інциденту. Інші моряки в результаті зазначеного інциденту не постраждали. Їх стан задовільний", – додав спікер.

Зараз MSС MESSINA буксирується у Сінгапур.

"Тіло загиблого українського моряка вже доставлено в Сінгапур. Розпочато процедуру підготовки до його репатріації. Справа перебуває на особливому контролі посольства України в Сінгапурі", – підкреслив Ніколенко.

Нагадаємо, біля берегів Панами загадково помер український капітан судна , двоє дітей осиротіли.

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Також повідомлялося, що у січні 2021 року біля берегів Туреччини затонуло суховантажне судно Arvin, загинули четверо українських моряків і росіянин – капітан судна.

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