Пожар на судне с украинцами вблизи Шри-Ланки: в МИД подтвердили гибель юноши

Тело молодого моряка уже доставили в Сингапур – его готовят к репатриации

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили гибель украинца в результате пожара на судне MSС MESSINA в Индийском океане.

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Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, пишет "Интерфакс".

По словам Николенко, инцидент случился на расстоянии 425 морских миль от порта Блэр на Андаманских островах в Индийском океане. В пожаре погиб украинец 2001 года рождения.

Фото: Seafarers Journal

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Всего на борту находилось 28 членов экипажа, из них – 26 граждан Украины. Судно направлялось из Коломбо (Шри-Ланка) в Сингапур.

"Пожар удалось потушить силами экипажа и с помощью нескольких судов, находившихся в районе инцидента. Другие моряки в результате указанного инцидента не пострадали. Их состояние удовлетворительное", - добавил спикер.

Сейчас MSС MESSINA буксируется в Сингапур.

"Тело погибшего украинского моряка уже доставлено в Сингапур. Начата процедура подготовки к его репатриации. Дело находится на особом контроле посольства Украины в Сингапуре", – подчеркнул Николенко.

Напомним, у берегов Панамы загадочно скончался украинский капитан судна , двое детей осиротели.

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Также сообщалось, что в январе 2021 года у берегов Турции затонул сухогруз Arvin, погибли четверо украинских моряков и россиянин – капитан судна.

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