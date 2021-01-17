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Пожежа в готелі в Одесі: знайдено загиблого

17 січня, 22:59

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Пожежники локалізували пожежу

При пожежі в одеському готелі Arcadia Apartments, яку наразі локалізовано, загинула щонайменше одна людина.

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Про це повідомили в ДСНС, передає "Думська".

Повідомляється, що пожежу вдалося локалізувати на площі 1,2 тис. кв. м.

На місці події працюють 65 рятувальників і 12 спецмашин.

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/ Фото: Думська

Нагадаємо, увечері в неділю в Одесі на вулиці Посмітного 10/12 загорівся триповерховий будинок у глибині приватного сектору, в якому розташований готель Arcadia Apartments, де в цей момент було багато постояльців.

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Одеса готелі загиблі пожежа
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