Пожежа в готелі в Одесі: знайдено загиблого

При пожежі в одеському готелі Arcadia Apartments, яку наразі локалізовано, загинула щонайменше одна людина.

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Про це повідомили в ДСНС, передає "Думська".

Повідомляється, що пожежу вдалося локалізувати на площі 1,2 тис. кв. м.

На місці події працюють 65 рятувальників і 12 спецмашин.

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/ Фото: Думська

Нагадаємо, увечері в неділю в Одесі на вулиці Посмітного 10/12 загорівся триповерховий будинок у глибині приватного сектору, в якому розташований готель Arcadia Apartments, де в цей момент було багато постояльців.

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