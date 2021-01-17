Пожежа в готелі в Одесі: знайдено загиблого

При пожежі в одеському готелі Arcadia Apartments, яку наразі локалізовано, загинула щонайменше одна людина.
Про це повідомили в ДСНС, передає "Думська".
Повідомляється, що пожежу вдалося локалізувати на площі 1,2 тис. кв. м.
На місці події працюють 65 рятувальників і 12 спецмашин.
Нагадаємо, увечері в неділю в Одесі на вулиці Посмітного 10/12 загорівся триповерховий будинок у глибині приватного сектору, в якому розташований готель Arcadia Apartments, де в цей момент було багато постояльців.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк