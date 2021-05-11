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Намагалася заспокоїти сусіда: під Одесою чоловік підпалив знайому

11 травня, 15:09

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Зараз постраждала з опіками перебуває в місцевій лікарні, її стан стабільно важкий

/ Фото: Нацполиция

В Одеській області чоловік облив свою сусідку легкозаймистою речовиною і підпалив. Її доставили в лікарню.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Правоохоронці з'ясували, що тоді 54-річний чоловік сварився з дружиною і кидався на неї з кулаками, а сусідка втрутилася і спробувала його заспокоїти. Тоді він облаяв жінку, а потім облив її олією і кинув запальничку. Постраждалу гасили жителі села. Вони ж викликали медиків і правоохоронців.

37-річну жінку доставили в місцеву лікарню з опіками шиї, тулуба і кінцівок. Її стан стабільно важкий.

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Зараз порушник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За фактом замаху на умисне вбивство копи почали розслідування.

Нагадаємо, двоє киян з шокуючою жорстокістю помстилися незнайомцю за грубість стосовно сина одного з них – вони підпалили чоловіка.

Крім того, у Херсоні хлопець підпалив себе під будівлею обласного управління Держгеокадастру. Його госпіталізували з опіками.

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