Українська
$ 27,76
33,49
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

Пыталась успокоить соседа: под Одессой мужчина поджег знакомую

11 мая, 15:09

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Сейчас пострадавшая с ожогами находится в местной больнице, ее состояние стабильно тяжелое

/ Фото: Нацполиция

В Одесской области мужчина облил свою соседку легковоспламеняющимся веществом и поджег. Ее доставили в больницу.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители выяснили, что тогда 54-летний мужчина ссорился с женой и бросался на нее с кулаками, а соседка вмешалась и попыталась его успокоить. Тогда он обругал женщину, а затем облил ее маслом и бросил зажигалку. Пострадавшую тушили жители села. Они же вызвали медиков и правоохранителей.

37-летнюю женщину доставили в местную больницу с ожогами шеи, туловища и конечностей. Ее состояние стабильно тяжелое.

В тренде
На Донбассе боевики убили двух бойцов ВСУ: какая ситуация там сейчас
Реклама

Сейчас нарушитель находится в изоляторе временного содержания. По факту покушения на умышленное убийство копы начали расследование.

Напомним, двое киевлян с шокирующей жестокостью отомстили незнакомцу за грубость в отношении сына одного из них – они подожгли мужчину.

Кроме того, в Херсоне парень поджег себя под зданием областного управления Госгеокадастра. Его госпитализировали с ожогами.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Екатерина II с чемоданами на Ростов и гвоздь в украинском языке. Как плакаты в ресторане взорвали Одессу
Екатерина II с чемоданами на Ростов и гвоздь в украинском языке. Как плакаты в ресторане взорвали ОдессуОдесса
На трассе Одесса – Киев вспыхнул автобус (фото, видео)
На трассе Одесса – Киев вспыхнул автобус (фото, видео)Одесса
В Одессе на празднованиях Дня победы над нацизмом начались провокации (видео)
В Одессе на празднованиях Дня победы над нацизмом начались провокации (видео)Одесса
Спас сослуживцев, но сам погиб. В Одесской области нашли тело пропавшего пограничника
Спас сослуживцев, но сам погиб. В Одесской области нашли тело пропавшего пограничникаОдесса
"Фотограф Шария", файеры у Шевченко и стычки: как прошел Марш защитников города в Одессе (обновлено)Одесса
Жуков, свастика и маленькая собачка: чем отличилась в День победы Одесса (видео)
Жуков, свастика и маленькая собачка: чем отличилась в День победы Одесса (видео)Одесса

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять