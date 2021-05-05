Скандал в одеській "Реберні". У ресторані після хейту поміняли малюнки (відео)

Власник одеського ресторану "Львівська реберня" Андрій Худо заявив, що в закладі змінили частину експозиції через обурення місцевих жителів дизайном, який вони вважають ображає історію міста і російську мову.
Про це бізнесмен повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Ми щиро любимо Одесу, як і всі інші міста України. Ми не відкриваємо наші формати будь-де, а лише в тих містах, які нам імпонують. (...) Ми змінили частину експозиції, оскільки деякі роботи викликали обурення одеситів. Але на цьому місці з‘являться інші твори, бо наші простори покликані об‘єднувати і творити позитивні емоції", – написав Худо.
Він також додав, що кожна "Реберня" – це сучасний ресторан, який є і галереєю.
"І тут українські художники мають змогу виставляти свої роботи, в тому числі на гострі теми. Актуальне мистецтво ніколи не буває зручним і не потребує до себе однозначного позитивного ставлення", – написав власник закладу.
Нагадаємо, на стінах зобразили проткнуту цвяхом українську мову та імператрицю Катерину, яка збирає валізи до Ростова. Також був показаний і герцог де Рішельє, який з 1805 по 1814 рік обіймав посаду генерал-губернатора Одеси. Його ресторатори розцінили як одного з тих, що "понаїхало". Однак жартів власників закладу не оцінили в Мережі.
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