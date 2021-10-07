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Таки підняли. В Одесі подорожчала вартість проїзду в електротранспорті

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
7 жовтня, 23:24
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Нові тарифи на проїзд в транспорті діятимуть з 1 листопада
На підвищення вартості проїзду вплинули декілька причин/Колаж: Сьогодні
На підвищення вартості проїзду вплинули декілька причин/Колаж: Сьогодні

В Одесі, де пасажирам трамвая довелося носити поліцейську машину, подорожчає вартість проїзду в електротранспорті.

Про це повідомили в міськраді Одеси.

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Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради заявив про намір підвищення тарифів на послуги з перевезення пасажирів міським електричним транспортом та фунікулером.

Тарифи на проїзд

З 1 листопада тарифи на послуги з перевезення пасажирів міським електричним транспортом (трамвай, тролейбус), які надаються комунальним підприємством "Одесміськелектротранс", складуть:

  • у разі готівкового розрахунку за проїзд ціна складе 8 грн за разове перевезення одного пасажира;
  • у разі безготівкового розрахунку за проїзд в рухомому складі за допомогою мобільних додатків або з використанням банківських карт — 7 грн.

Вартість послуг з перевезення пасажирів фунікулером складе 10 грн.

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Постійні проїзні квитки

Вартість постійних проїзних квитків теж зросте. Чинні тарифи на проїзд у міському пасажирському електротранспорті Одеси встановлені ще в 2018 році, а вартість постійних проїзних квитків для проїзду в трамваї (тролейбусі) — на рівні тарифів 2016 року.

Чому підвищили тарифи?

У міськраді зазначили, що підвищення тарифів зумовлене збільшенням тарифних ставок, цін на запчастини, основні і допоміжні матеріали, підвищенням витрат на оплату праці, тарифів на електричну енергію та комунальні послуги.

Підвищення ціни на проїзд в маршрутках Одеси

Проїзд в маршрутках Одеси подорожчав з 7 до 10 гривень. Таку суму розрахували ще восени минулого року. Зараз через зменшення пасажиропотоку оптимальна сума проїзду взагалі 15 гривень – вважають експерти.

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Останній раз в місті підвищували тариф на проїзд три з половиною роки тому.

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